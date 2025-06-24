G.Saray'ın eski golcüsü Mustafa Muhammed Türkiye'ye geri dönüyor! Yeni adresi çok şaşırttı

Süper Lig'de Galatasaray forması giyen ve Türkiye macerasının ardından Fransa'nın yolunu tutan 27 yaşındaki futbolcu, Nantes kariyerinde isteneni veremedi. Yeni kulübünde istikrarsız bir görüntü çizen Mısırlı santrfor, gözden çıkarıldı. Mustafa Muhamed'in yaz aylarında takıma veda edeceği duyuruldu.

Bu gelişmeyle birlikte Fransız basını, oyuncunun yeni durağının Türkiye olabileceğini açıkladı. Fransa'da geniş yer bulan haberde, Süper Lig ekibi Başakşehir'in Mustafa Muhamed transferinde gaza bastığı belirtildi.

O DA DÖNMEK İSTİYOR

Öte yandan 27 yaşındaki oyuncu da yeniden Süper Lig'e geri dönmeye sıcak bakıyor. Gelen bilgilere göre Başakşehir cephesi, bu transferi yaklaşık 7 milyon euro maliyetle bitirmek istiyor. Tarafların el sıkışması durumunda Mostafa Mohamed, kendisini 3 yıllığına Başakşehir'e bağlayacak olan sözleşmeye imza atacak.

2023 YILINDA GÖNDERİLMİŞTİ

Mostafa Mohamed, Şubat 2021'de kiralık olarak Galatasaray'a katılmış, Temmuz 2022'de Zamalek'ten bonservisiyle transfer edilmişti. 2022-23 sezonunda Nantes'a kiralanan oyuncu, 2023 yazında Fransız ekibi tarafından 5.75 milyon Euro karşılığında satın alınmıştı.