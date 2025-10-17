G.Saray'ın ilk 2 Şampiyonlar Ligi maçını doğru tahmin eden ünlü fenomen bu seferde 3.maç için skor verdi! Tam 6 gol dedi...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk 2 haftanın ardından 3 puanı bulunan temsilcimiz Galatasaray, 3.hafta mücadelesinde evinde Bodo Glimt ile karşılaşacak. Bu önemli maç öncesinde lig etabının ilk maçında Frankfurt’a 5-1 yenilen Cimbom, ikinci maçta evinde Liverpool’u 1-0 yenerek tarihi bir galibiyete imza atmıştı.

2 MAÇI DA BİLMİŞTİ!

Sosyal medyada yaptığı tarot yorumlarıyla tanınan ‘‘Magic Osman’’ kullanıcı adlı fenomen, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı iki kritik karşılaşmada da yaptığı nokta atışı skor tahminiyle gündeme oturmuştu.

Aynı fenomenden bu seferde 3.maç olan Bodo maçı için tahmin geldi…

İŞTE 6 GOLLÜ SIRA DIŞI MAÇ!

Ünlü içerik üreticisi Galatasaray’ın Bodo/Glimt maçının skorunu da tahmin etti. Bu kişiye göre maç 4-2 temsilcimizin üstünlüğü ile sona erecek. İlk 2 maçta gösterdiği başarılı tahminlerin ardından bu tahmin sosyal medyada gündem oldu.