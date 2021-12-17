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G.Saray'ın Rumen yıldızına Avrupa'dan talip

17.12.2021 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın sezon başında Romanya'dan transfer ettiği Olimpiu Morutan'a İskoçya ekiplerinden Glasgow Rangers'a teklif yapmaya hazırlanıyor.

G.Saray'ın Rumen yıldızına Avrupa'dan talip
Olimpiu Morutan

Olimpiu Morutan

ROM Romanya
Yaş: 22 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Olimpiu Morutan'a ciddi bir talip çıktı. Glasgow Rangers'ın Rumen yıldızı gündemine aldığı öğrenildi.

Galatasaray'da son zamanlarda şans bulamayan Olimpiu Morutan'a ciddi bir talip çıktı.

Glasgow Rangers'ın Rumen yıldızı gündemine aldığı öğrenildi. Ianis Hagi'yi ciddi bir rakama satmaya hazırlanan İskoç ekibinin, Morutan için Galatasaray'ın kapısını çalacağı kaydedildi.

Rangers'ın fiyat araştırması yaptığı ve genç yıldızı devre arasında satın alma opsiyonuyla kiralamayı hedeflediği kaydedildi.


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Anahtar Kelimeler:
transfer Galatasaray Futbol Kulübü Olimpiu Morutan
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