G-Sync desteği genişlemeye devam ediyor

Bildiğiniz gibi oyunlarda FPS değeri ile monitörün tazeleme hızının uyuşmamasından dolayı sık sık oyunda kırılmalar yaşanıyor. Bu kırılmaları engellemek için açılan VSYNC opsiyonu da ekran kartının performansını büyük ölçüde etkiliyordu. Nvidia ve AMD geliştirdikleri teknolojiler ile bu özelliği monitörlere direkt olarak eklemeyi başarmıştı.

Nvidia cephesi G-Sync, AMD cephesi ise FreeSync olarak adlandırmış oldukları bu teknolojileri farklı monitörlere entegre etmişti. Ancak Nvidia, geçtiğimiz aylarda AMD FreeSync destekli monitörlerde de kendi teknolojisinin çalışacağını açıklamıştı.

Kademe kademe FreeSync monitörlere gelen bu desteğin kapsamı bugün genişletildi. Bugün tam 7 tane daha AMD FreeSync monitörde Nvidia’nın teknolojisini kullanmak mümkün hale geldi. Nvidia’nın son güncellemesini yükledikten sonra VRR’ı aşağıdaki monitörlerde etkinleştirebiliyorsunuz.

G-Sync monitörler

Acer KG271 (Bbmiipx)

Acer XF240H (Bmjdpr)

Acer XF270H (Bbmiiprx)

ASUS VG248QG

AOPEN 27HC1R (Pbidpx)

LG 27GK750F (AUSUMPM / BKRUMPN)

Gigabyte Aorus AD27QD

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