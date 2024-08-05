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Gabriel Sara rekor bedelle Galatasaray'da! Jardel'i geride bıraktı

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
05.08.2024 11:14
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Galatasaray, Norwich City'de forma giyen Brezilyalı futbolcu Gabriel Sara'yı rekor bonservis bedeliyle renklerine bağladı. 18 milyon Euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a gelen Sara, Sarı-kırmızılı kulübün daha önce 17 milyon Euroya transfer ettiği Mario Jardel'i geride bırakmış oldu. Galatasaray Sara'nın transferini sosyal medya hesabından duyurdu.

Gabriel Sara rekor bedelle Galatasaray'da! Jardel'i geride bıraktı

Galatasaray, İngiltere Championship ekibi Norwich City'den Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara'yı transfer etti. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Gabriel Sara'nın transferi konusunda Norwich City ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

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18 MİLYON EURO BONSERVİSLE TARİHE GEÇTİ

Sara'nın transferi için Norwich City'ye 3 sezona yayılmış 9 eşit taksitle 18 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceği bildirildi.

Beş yıllık anlaşmaya varılan Brezilyalı futbolcuya sezon başına 2 milyon 750 bin Euro ücret ödeneceği ifade edildi.

Gabriel Sara, Galatasaray tarihinin en pahalı transferi olarak kayıtlara geçti. Sarı-kırmızılı kulübün daha önceki en pahalı transferi 17 milyon Euro'yla Mario Jardel olmuştu.

Kariyerine ülkesinin Sao Paulo takımında başlayan Sara, 2022'de Norwich City'ye transfer oldu. Norwich City formasıyla 96 maça çıkan Sara, 21 gol ve 17 asistlik performans sergiledi.

GALATASARAY TRANSFERİNİ DUYURDU

Sarı-Kırmızılı ekip sosyal medya hesabından 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Gabriel Sara'nın transferini duyurdu.

Galatasaray paylaşımında, "Türkiye'nin en büyüğüne hoş geldin Gabriel Sara!" ifadelerini kullandı.

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galatasaray
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