Gabriel Sara'ya sürpriz talip! İkinci lig ekibi Galatasaray'a haber yolladı

Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara'ya sürpriz bir talip çıktı. Son haftalardaki performansı eleştiri alan Sara'ya İngiltere'den teklif geliyor.

SENEYE KAPIYI ÇALACAKLAR

Championship Ligi lideri Sheffield United'ın Gabriel Sara'yı transfer etmek için kolları sıvadı. İngiliz ekibi Premier Lig'e çıkması durumunda Brezilyalı orta sahayı kadroya katmayı planlıyor.

GALATASARAY SATABİLİR

Norwich City'den 18 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Sara için Galatasaray yönetimi minimum 25 milyon Euro bonservis talep ediyor.