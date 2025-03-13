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  4. Gabriel Sara'ya sürpriz talip! İkinci lig ekibi Galatasaray'a haber yolladı

Gabriel Sara'ya sürpriz talip! İkinci lig ekibi Galatasaray'a haber yolladı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
13.03.2025 11:53
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Championship'te lider olan Sheffield United, Premier Lig'e çıkması halinde Gabriel Sara Galatasaray ile masaya oturacağını sarı-kırmızılılara bildirerek Sara'ya resmen talip oldu.

Gabriel Sara'ya sürpriz talip! İkinci lig ekibi Galatasaray'a haber yolladı
Gabriel Sara

Gabriel Sara

BRE Brezilya
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara'ya sürpriz bir talip çıktı. Son haftalardaki performansı eleştiri alan Sara'ya İngiltere'den teklif geliyor.

SENEYE KAPIYI ÇALACAKLAR

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Championship Ligi lideri Sheffield United'ın Gabriel Sara'yı transfer etmek için kolları sıvadı. İngiliz ekibi Premier Lig'e çıkması durumunda Brezilyalı orta sahayı kadroya katmayı planlıyor.

GALATASARAY SATABİLİR

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Norwich City'den 18 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Sara için Galatasaray yönetimi minimum 25 milyon Euro bonservis talep ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray
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