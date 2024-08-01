Gaddar'ın Şengül'ü Müge Bayramoğlu sevgilisiyle yakalandı! Sessiz sedasız boşanmış

Müge Bayramoğlu, 2024 yılında başlayan ve büyük ilgi gören Gaddar dizisinde Şengül karakterini canlandırıyordu.

Yargı dizisinde de başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken güzel isim geçtiğimiz akşam sevgilisiyle beraber görüntülendi.

2018 yılında hayatını Sinan Payaslıoğlu evlenen güzel ismin yanındaki kişi merak edildi. Genç adam kameralardan rahatsız olarak muhabir Tolga Bozduman’a saldırdı.

Müge Bayramoğlu, geçtiğimiz gece erkek arkadaşı ile Kadıköy sokaklarında sarmaş dolaş yürürken görüntülendi. Tolga Bozduman’ın kendini, “Magazin Muhabiriyiz” şeklinde tanıtmasına rağmen yanındaki erkek arkadaşı telefonu alarak “Beni çekemezsiniz!” diyerek sesini yükseltti.

Müge Bayramoğlu ile kameralardan rahatsız olarak sessiz sedasız boşandığını söyledi.

Başarılı oyuncu konuşmasında "Bir süre önce boşandım ben böyle" dedi.