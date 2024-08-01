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Süper Tasarruf Haftası başladı! Gıdadan hijyene onlarca üründe avantajlı fiyatlar

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
01.08.2024 14:29
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Yazı keyifli ve verimli geçirmenizi sağlayacak çeşit çeşit kitaplar, evinizin ihtiyacı olan gıda ve hijyen ürünleri, mutfak gereçleri ve çok daha fazlası Süper Tasarruf Haftası'nda avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Bugün başlayan ve bir hafta sürecek Süper Tasarruf Günleri'ni kaçırmak istemezseniz detaylar içeriğimizde...

Süper Tasarruf Haftası başladı! Gıdadan hijyene onlarca üründe avantajlı fiyatlar

Yeni ay, yeni fırsatlarla geldi; 7 Ağustos'a kadar sürecek Süper Tasarruf Haftası başladı. Prime üyelerine özel indirimli alışveriş etkinliği boyunca kişisel bakımdan mutfağa, ev yaşamdan yapı markete pek çok ürün avantajlı fiyatlarla alışveriş severlerle buluşacak. Üstelik 1000 TL üzeri alışverişlerde sepette %20 indirim var. Binlerce tüketim ürünündeki indirimlerden yararlanmak için acele edin. Sizin için öne çıkan fırsatları bir araya getirdik. İşte detaylar!

Prime üyesi olmak ve avantajlardan yararlanmak isterseniz buradan üyeliğinizi başlatabilirsiniz.

Süper Tasarruf Haftası kapsamındaki tüm indirimleri görmek için buraya tıklayın.

1. Nescafé 3ü1 Arada Sütlü Köpüklü 20'li Paket (Fincan Hediyeli)

Adsız tasarım - 2024-08-01T140708.976

Ürünü İncele

2. Oba Burgu Makarna 500 gr

Adsız tasarım - 2024-08-01T141105.152

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Nefis lezzetli."

  • "Marka güveni + Amazon Prime güveni."
Ürünü İncele

3. Starbucks Veranda Blend Türk Kahvesi 100 gr

Adsız tasarım - 2024-08-01T141155.551

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Yorumlara bakarak satın aldım. Gerçekten güzel bir tadı var. Ambalaj da güzel, hazır hediyelik ürünü. Eşim da beğendi, teşekkürler."

  • "Sade, hafif acı, sert Türk kahvesi beğenenler için harika."
Ürünü İncele

4. Reflex Plus Yetişkin Kediler için Kuzu ve Pirinçli Kedi Maması 1,5 Kg

Adsız tasarım - 2024-08-01T141456.862

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Kediler severek yiyiyor ve çok mutlular."

  • "Ben sokak kedilerim için aldım, en beğenmeyen kedi bile yedi. Gayet memnun kaldım."
Ürünü İncele

5. Gerber Organik Pirinçli, Buğdaylı, Muzlu ve Ahududulu Bebek Atıştırmalığı 35 g x 5

Adsız tasarım - 2024-08-01T141255.943

Kullanıcılar ne diyor?

  • "11 aylık bebeğim buna bayıldı. Çok keyifli bir atıştırmalık ve de sağlıklı. Cips gibi kıtır kıtır. Sadece görseldeki renk gibi çıkmadı o kırmızılık yanıltmasın. Kargo da her zamanki gibi süper."

  • Çocuğuma asla dışarıdan bir şey vermem diyen anne-babalardan hımm organikmiş verilebilir aslında diyen anne-babalara geçiş dönemi için çok iyi bir mama. 1,5 yaşındaki çocuğumuz için özellikle dışarıdayken çok iyi oluyor. Dökülmeyen bardağın içine koyuyoruz kendi kendine avuçlayıp yiyor."
Ürünü İncele

6. Trendline Somonlu Yetişkin Kedi Maması 1 kg

Adsız tasarım - 2024-08-01T141659.871

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Sokak kedileri için aldım, severek yiyorlar. Ekonomik mamaların en iyisi diyebilirim."

  • "Bahçedeki arkadaşların çoğunun severek tükettiği tercih ettiği bir mama. Satıcı ile ilgili de bir sıkıntı yok. Teşekkür ederiz."
Ürünü İncele

7. Lipton Yellow Label Dökme Çay 500 gr

Adsız tasarım - 2024-08-01T142021.848

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Uzun süredir tek tercihim olan bir ürün. Başka çay içemez oldum. Demi / tadı gerçek anlamda güzel."

  • "Çok kısa zamanda kargolandı, memnunum zaten bu üründen."
Ürünü İncele

8. Ever Reek Kedi Kumu (10 Litre, Bebek Pudrası Kokulu)

Adsız tasarım - 2024-08-01T142202.859

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Paketleme çok iyiydi, zaten bildiğim ve sevdiğim bir ürün."

  • "Topaklanması yeterli, kokusu da güzel."
Ürünü İncele

9. Nivea Sun SPF 30 Koruma & Ferahlık Transparan Suya Dayanıklı Güneş Spreyi 200 ml

Adsız tasarım - 2024-08-01T142808.048

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Geldiğinden beri kullanıyorum. Kullanmadan önce güneş sonrası derim çekilir gibi hissederdim ama artık gayet rahatım."

  • "İndirimden denk getirdik. Yegane güneş koruyucumuz."
Ürünü İncele

10. Sleepy Easy Clean Arap Sabunu Katkılı Yüzey Temizlik Havlusu 100 Yaprak

Adsız tasarım - 2024-08-01T142345.854

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Acayip güzel, hem pratik hem kötü kokmuyor."

  • "Uzun zamandır sürekli stok yaptığım bir ürün haline geldi."
Ürünü İncele

11. Rexona Clinical Protection Kadın Stick Deodorant Shower Clean 45 ml

Adsız tasarım - 2024-08-01T142422.911

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Yoğum terleme sorunu yaşayan erkekler için, duştan sonra kullanırsanız tüm gün terleme ve koku sorununuzu önler."

  • "2 yıla yakındır kullanıyorum, terleme neredeyse yok denilecek gibi. Teşekkür ederim."
Ürünü İncele

12. Kahve Dünyası Filtre Kahve 250 gr

Adsız tasarım - 2024-08-01T142522.945

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Şahsen kendim orta üst kavrulmuş kahveleri tercih etsem de, aile bireyleri daha yumuşak içim sevdiği için bu arkadaşı alıyoruz, içimi gayet keyifli genel beğeniye uygun. İndirime girdikçe alıyorum."

  • "Taze ve orta tat çok fazla tüketiyoruz, bu yüzden fiyat performans olarak alınabilecek marka."
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13. Perwoll Geliştirilmiş Renkli Sıvı Çamaşır Detarjanı 2970 ml

Adsız tasarım - 2024-08-01T142642.911

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Uzun yıllardır kullandığımız farklı ürünler arasındaki en iyi deterjan bu."

  • "Çok güzel paketleme çok uygun ve hızlı. Daha ne istersin."
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