Süper Tasarruf Haftası başladı! Gıdadan hijyene onlarca üründe avantajlı fiyatlar

Yeni ay, yeni fırsatlarla geldi; 7 Ağustos'a kadar sürecek Süper Tasarruf Haftası başladı. Prime üyelerine özel indirimli alışveriş etkinliği boyunca kişisel bakımdan mutfağa, ev yaşamdan yapı markete pek çok ürün avantajlı fiyatlarla alışveriş severlerle buluşacak. Üstelik 1000 TL üzeri alışverişlerde sepette %20 indirim var. Binlerce tüketim ürünündeki indirimlerden yararlanmak için acele edin. Sizin için öne çıkan fırsatları bir araya getirdik. İşte detaylar!
Prime üyesi olmak ve avantajlardan yararlanmak isterseniz buradan üyeliğinizi başlatabilirsiniz.
Süper Tasarruf Haftası kapsamındaki tüm indirimleri görmek için buraya tıklayın.
Ürünü İncele
Kullanıcılar ne diyor?
"Nefis lezzetli."
Kullanıcılar ne diyor?
"Yorumlara bakarak satın aldım. Gerçekten güzel bir tadı var. Ambalaj da güzel, hazır hediyelik ürünü. Eşim da beğendi, teşekkürler."
Kullanıcılar ne diyor?
"Kediler severek yiyiyor ve çok mutlular."
Kullanıcılar ne diyor?
"11 aylık bebeğim buna bayıldı. Çok keyifli bir atıştırmalık ve de sağlıklı. Cips gibi kıtır kıtır. Sadece görseldeki renk gibi çıkmadı o kırmızılık yanıltmasın. Kargo da her zamanki gibi süper."
Kullanıcılar ne diyor?
"Sokak kedileri için aldım, severek yiyorlar. Ekonomik mamaların en iyisi diyebilirim."
Kullanıcılar ne diyor?
"Uzun süredir tek tercihim olan bir ürün. Başka çay içemez oldum. Demi / tadı gerçek anlamda güzel."
Kullanıcılar ne diyor?
"Paketleme çok iyiydi, zaten bildiğim ve sevdiğim bir ürün."
Kullanıcılar ne diyor?
"Geldiğinden beri kullanıyorum. Kullanmadan önce güneş sonrası derim çekilir gibi hissederdim ama artık gayet rahatım."
Kullanıcılar ne diyor?
"Acayip güzel, hem pratik hem kötü kokmuyor."
Kullanıcılar ne diyor?
"Yoğum terleme sorunu yaşayan erkekler için, duştan sonra kullanırsanız tüm gün terleme ve koku sorununuzu önler."
Kullanıcılar ne diyor?
"Şahsen kendim orta üst kavrulmuş kahveleri tercih etsem de, aile bireyleri daha yumuşak içim sevdiği için bu arkadaşı alıyoruz, içimi gayet keyifli genel beğeniye uygun. İndirime girdikçe alıyorum."
Kullanıcılar ne diyor?
"Uzun yıllardır kullandığımız farklı ürünler arasındaki en iyi deterjan bu."
Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.