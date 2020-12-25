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Gain yayın hayatına bomba gibi başlıyor

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 25.12.2020 16:12 | Son Güncelleme:
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Gain yayın hayatına bomba gibi başlıyor

Türkiye’nin yeni nesil çevrimiçi içerik platformu GAİN, 30 Aralık’ta yayın hayatına başlıyor. Dikey formatıyla, kısa, çarpıcı ve eğlenceli birçok içeriği bir arada sunacak olan platform, aynı zamanda kişiye özel yayın akışı ile kullanıcıların zaman kaybı yaşamadan içeriklere ulaşmasına da imkân sağlıyor.

Türkiye’nin yeni nesil içerik platformu GAİN, 30 Aralık’ta bomba gibi içeriklerle yayın hayatına başlıyor. GAİN, kullanım kolaylığı sağlayan dikey formatta ve kısa içeriklerinin yanı sıra akıllı izleme teknolojisi sayesinde kişiye özel sunacağı yayın akışı ile de farklı kategorilerde, yüzlerce zengin içeriği kullanıcılarıyla buluşturacak.

Dizilerden belgesellere, haberden müziğe, yerli ve yabancı filmlerden eğlence programlarına kadar herkesin kendisine göre bir alternatif bulabileceği “GAİN”de, vakit değerlendirmek için izlenecek yüzlerce içeriğin yanı sıra, Türkiye’nin en önemli kanaat önderleri de yer alıyor.

GAİN’DE KİMLER VAR?

Ahmet Mümtaz Taylan, Berk Keklik, Can Bonomo, Engin Günaydın, Devin Özgür Çınar, Gaye Su Akyol, İlber Ortaylı, Mirgün Cabas, Özcan Deniz, Serkan Keskin, Vedat Milor, Dolunay Soysert, MFÖ, Harun Tekin, Melikşah Altuntaş ve Bartu Küçükçağlayan, Muhammet Uzuner, gibi deneyimli isimlerin yanı sıra dijital çağın en popüler ve kaliteli içerik üreticileri de GAİN’de izleyicilerle buluşacak.

ENGİN GÜNAYDIN VE DEVİN ÖZGÜR ÇINAR 10 BİN ADIM İLE GAİN’DE

Gain’in ilk dizisi “10 Bin Adım” Ocak ayında Gain’de başlıyor. Yaklaşık onar dakikalık bölümlerden oluşacak “10 Bin Adım”, izleyiciler için yepyeni bir dizi izleme deneyimi sunacak.

10BİN ADIM FOTO

Engin Günaydın ve Devin Özgür Çınar’ın özgün fikirlerinden yola çıkarak yazdığı ve aynı zamanda başrollerini üstlendiği 10 Bin Adım, son yıllarda uzun ve sağlıklı bir yaşam için tüm dünyada referans olarak kabul edilen “Günde 10 bin adım” önerisine uyarak birlikte yürümeye karar veren iki eski sevgili Ezgi ve Memet’in iki yeni yol arkadaşı olma hikayesini mizahi bir dille anlatıyor.

“MÜCBİR YILBAŞI PARTİSİ” SADECE GAİN’DE!

Mücbir Sebepler’in Mücbir Yılbaşı programı ilk kez sosyal medya hesabında değil, Türkiye’nin yeni nesil dijital platformu Gain ’de takipçilerle ücretsiz olarak buluşacak. Programda, 2021 yılı yerine unutulmaz bir yıla geri sayım olacak. İkili 2021 yılına girmekten vazgeçerek, 1991 yılı için geri sayım yapacak.

Mücbir Sebepler

Ünlü isimlerin de konuk olacağı ‘MÜCBİR YILBAŞI’, 31 Aralık Perşembe akşamı 22:00’dan itibaren GAIN’de!


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