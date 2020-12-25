Gain yayın hayatına bomba gibi başlıyor

Türkiye’nin yeni nesil içerik platformu GAİN, 30 Aralık’ta bomba gibi içeriklerle yayın hayatına başlıyor. GAİN, kullanım kolaylığı sağlayan dikey formatta ve kısa içeriklerinin yanı sıra akıllı izleme teknolojisi sayesinde kişiye özel sunacağı yayın akışı ile de farklı kategorilerde, yüzlerce zengin içeriği kullanıcılarıyla buluşturacak.

Dizilerden belgesellere, haberden müziğe, yerli ve yabancı filmlerden eğlence programlarına kadar herkesin kendisine göre bir alternatif bulabileceği “GAİN”de, vakit değerlendirmek için izlenecek yüzlerce içeriğin yanı sıra, Türkiye’nin en önemli kanaat önderleri de yer alıyor.

GAİN’DE KİMLER VAR?

Ahmet Mümtaz Taylan, Berk Keklik, Can Bonomo, Engin Günaydın, Devin Özgür Çınar, Gaye Su Akyol, İlber Ortaylı, Mirgün Cabas, Özcan Deniz, Serkan Keskin, Vedat Milor, Dolunay Soysert, MFÖ, Harun Tekin, Melikşah Altuntaş ve Bartu Küçükçağlayan, Muhammet Uzuner, gibi deneyimli isimlerin yanı sıra dijital çağın en popüler ve kaliteli içerik üreticileri de GAİN’de izleyicilerle buluşacak.