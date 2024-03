Gal arısı zararlısına karşı geliştirilen kestane fidanları üreticiye dağıtıldı

Aydın Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) projesi kapsamında Bozdoğan ilçesinde sertifikalı fide, kestane fidanı ve tohum dağıtım töreni yapıldı. Tarım ve Orman Müdürlüğü ve ADÜ Ziraat Fakültesi iş birliği ile üretilen, kestane üreticisinin kabusu haline gelen Gal arısı ile mücadele edebilecek Ziraat Fakültesi adına tescilli kestane fidanlarından olan Ertan, Dila ve Karya isimli kestane türü fidanlar Bozdoğanlı üreticilere dağıtıldı.

Bozdoğan Kaymakamı İbrahim Gökçe ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Soner Altun’un ev sahipliğinde önce fidan dağıtılacak çiftçilere bilgilendirmede bulunuldu. Etkinliğe katılan Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Engin Ertan tarafından geliştirilen ve tescillenen Gal arısına yüzde 100 dayanıklı ‘Ertan’ çeşidi kestane türü anlatıldı. Kestane ile ilgili önemli bilgiler veren Prof. Dr. Ertan’ın bilgilendirme toplantısının ardından Bozdoğan İlçe Kaymakamlığı bahçesinde 3 bin 700 adet kestane fidanı dağıtımı gerçekleştirildi. Ayrıca fidanların nasıl dikileceği ve zararlılarla mücadele konusunda da çiftçilere uygulamalı bilgilendirme yapıldı.

‘GAL ARISINA DAYANIKLI KESTANE FİDANI DAĞITIM PROJESİ’

Fidan dağıtımında konuşan Bozdoğan Kaymakamı İbrahim Gökçe, projenin Bozdoğan ve ülke tarımına hayırlı olmasını dileyerek, “Son yıllarda iç ve dış pazarda çerezlik olarak, kestane şekeri ve glutensiz beslenme gibi nedenlerle fiyat hızla yükseldiğinden üreticiler tarafından yeni kestane bahçeleri hızla artmaktadır. İlçemizde yüksek rakımlı mahallelerde yetiştiriciliği yapılan kestane, ilçemiz için önemli geçim ve gelir kaynağıdır. İlçemizde yetiştiriciliği yapılan çerezlik kestanelerin pazar değeri oldukça yüksektir. Toplamda 2 bin 820 dekar alanda üretimi yapılmaktadır. Bu alandan yılda ortalama bin 156 ton verim alınmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) projesi kapsamında boş veya nadasa bırakılan ya da atıl durumdaki araziler uygun münavebe planı ve ekim yöntemleri uygulanarak stratejik ürünlerin üretiminde kullanılması amaçlanmaktadır. Ayrıca kestane üretiminde son yılların en büyük sorunu olan Gal arısı ve dal kanseri gibi çeşitli hastalıkların üreticilerimizi üzdüğünü ve endişelendirdiğini bilmekteyiz. Bunun için ilçe müdürlüğümüz ile birlikte Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Engin Ertan tarafından geliştirilen Gal arısına dayanıklı kestane fidanı dağıtılmasını kararlaştırdık. Bu güzel yeniliği ilçemize kazandırmak için Kaymakamlığımız himayelerinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce hazırlanan TAKE Projesi kapsamında ‘Gal Arısına Dayanıklı Kestane Fidanı Dağıtım’ projesi ile ilçemizde 18 mahallede 150 üreticimize 3 bin 700 adet kestane fidanı, ayrıca Bozdoğan’ın mirası olan biber üretimini tekrardan canlandırmak için 12 bin adet turşuluk biber (Kardoula) fidesi ile her yıl dağıtımı yapılan 2 ton Sorgum Sudan Otu Melezi Tohumu dağıtımı yapılarak ilçemizin ekonomik yaşamına katkı yapılacaktır. Projemiz yüzde 75 devlet hibesi ile Tarım Bakanlığınca desteklenmektedir” dedi.

“ERTAN ÇEŞİDİ GAL ARISINA KARŞI EN BÜYÜK TEHDİT”

Prof. Dr. Engin Ertan ile birlikte uzun yıllar sürdürülen çalışmalar sonucu kestane fidanının Ödemiş’te üretimini gerçekleştirdiklerini ifade eden fidan üretim firması yöneticisi Gökhan Aslıtürk, “Dağıttığımız kestane fidanları Gal arısına karşı yüzde 100 dayanıklı olan tescillenen Ertan çeşididir. Bu çeşit kestane için en büyük zararlı olan Gal arısına en büyük tehdit. Engin hocamın yaklaşık 15 yıllık çalışmaları sonucu 2018 yılında tescillenen Aydın’ın yerli ürünüdür. Umarım bu proje Aydın’ımıza ve tüm Türkiye’ye hayırlı olur” dedi.

“BU ZARARLIYA KARŞI YÜZDE 100 BAŞARI ELDE ETTİK”

Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Engin Ertan, 2014 yılında bir şekilde Türkiye’ye Bursa ve Yalova bölgelerinden giren Gal arısı isimli zararlı böcek türünün hızla Ege Bölgesi’ne de yayıldığını ifade ederek, “Bu böcek ile herhangi bir mücadele yöntemi yok. Ancak sınırlı şekilde biyolojik mücadele yapılabiliyor. Bununla ilgili altyapımız olmadığı için tek alternatifimiz bu zararlıya dayanıklı kestane çeşidi üretmekti. Ertan çeşidimiz ile bu zararlıya karşı yüzde 100 başarı elde ettik. Ayrıca bu çeşidimizin kalitesi her şekilde çok iyi. Birçok kişi tarafından Bursa en fazla kestane üretilen yer olarak bilinse de Aydın bölgesi en fazla kestane üretimi yapılan yerdir. Bursa özellikle hastalıklardan dolayı şu an ikinci planda. Ertan çeşidimiz ile yeni bahçeler tesis edilerek hastalıklara karşı dirençli hale getirilecektir. Bu konuda iyi yerlere geldik. Bunu da sahaya yansıtarak kestanemizin birinciliğini korumaya devam edeceğiz” dedi.