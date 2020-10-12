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Gal Gadot yeni Cleopatra olacak

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Gal Gadot, tarihi bir kişilik olan Cleopatra rolüyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Filmin yönetmenliğini ise Wonder Woman’da birlikte çalıştıkları Patty Jenkins üstlenecek.

Gal Gadot yeni Cleopatra olacak

Hollywood’da bir süredir kadın oyuncuların yarış içinde olduğu Cleopatra rolü Gal Gadot’a gitti. Filmin yönetmenliği ise Gadot’un yıllardır birlikte çalıştığı deneyimli yönetmen Patty Jenkins üstlenecek. Gal Gadot’un Cleopatra’yı canlandıracağı filmin senaryosunu Shutter Island’ın senaristi Laeta Kalogridis yazacak.

Mısır Kraliçesi olarak dünya tarihine adını altın harflerle yazdıran Cleopatra’nın hikâyesi, defalarca sinemaya ya da televizyona uyarlandı. Elizabeth Taylor’ın başrolünde yer aldığı Joseph L. Mankiewicz imzalı 1963 yapımı epik film ise izleyicinin hafızasına kazınan önemli Cleopatra uyarlamalarının başında geliyor.

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Defalarca isimlerin değiştiği projede yönetmen olarak David Fincher, Ang Lee ve Denis Villeneuve gibi isimler ortaya çıkmıştı. Cleopatra rolü için ise en yakın ismin Angelina Jolie ile Lady Gaga isimleri ön plana çıkmıştı.

Kleopatra filminin prodüksiyon ve vizyon takvimi henüz belirsizliğini koruyor.

Gadot ve Jenkins son olarak, Warner Bros'un devam filmi Wonder Woman 1984'ü tamamladılar. Filmin vizyon tarihi koronavirüs nedeniyle birkaç kez ertelendi. Gadot şu anda Rawson Marshall Thurber'ın yönettiği Netflix soygun filmi Red Notice'i çekiyor. Jenkins ise son olarak I'm the Night adlı dizinin iki bölümünü yönetti.

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