Galata'da balıkçıya aktivist hareket: Bir kova balığı hiç etti!

Balıkçının tuttuğu balıkları denize geri bırakan bir kadın, yaşanan diyalogla dikkat çekti. Kadın, balıkçıya “Ben veganım çünkü vejetaryenim. Bir daha tut abi. Hayvanları yemeyin, alternatif üretin” sözleriyle tepki gösterdi. Balıkçının şaşkınlığı ve çevredekilerin ne yapacağını bilememesi kameralara yansıdı.

KAMERALARA YANSIDI

Cep telefonu görüntülerinde kadının oldukça kararlı olduğu görülürken, balıkçının ve çevrede bulunanların müdahale etmekte tereddüt ettiği anlar dikkat çekti.

Balıkları tutan balıkçı, kadına "Benim balıklarımı ne hakla denize atarsın?" diyerek tepki gösterirken kadın "Bir tane koyarım sana" şeklinde saygısızca ifadeler kullandı.

SOSYAL MEDYA KARIŞTI

Görüntülerin yayılmasının ardından sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü. Bir kesim kadını hayvan haklarını savunduğu için desteklerken, büyük bir kesim ise başkasının emeğine müdahale edilmesini yanlış buldu.