Galata'da balıkçıya aktivist hareket: Bir kova balığı hiç etti!

İstanbul'da bir balıkçının tuttuğu balıkları denize atan vegan kadın, “Hayvanları yemeyin” diyerek tepki gösterdi. O anlar sosyal medyada tartışma yarattı.

Çiğdem Berfin Sevinç

Balıkçının tuttuğu balıkları denize geri bırakan bir kadın, yaşanan diyalogla dikkat çekti. Kadın, balıkçıya “Ben veganım çünkü vejetaryenim. Bir daha tut abi. Hayvanları yemeyin, alternatif üretin” sözleriyle tepki gösterdi. Balıkçının şaşkınlığı ve çevredekilerin ne yapacağını bilememesi kameralara yansıdı.

Galata da balıkçıya aktivist hareket: Bir kova balığı hiç etti! 1

KAMERALARA YANSIDI

Cep telefonu görüntülerinde kadının oldukça kararlı olduğu görülürken, balıkçının ve çevrede bulunanların müdahale etmekte tereddüt ettiği anlar dikkat çekti.

Galata da balıkçıya aktivist hareket: Bir kova balığı hiç etti! 2

Balıkları tutan balıkçı, kadına "Benim balıklarımı ne hakla denize atarsın?" diyerek tepki gösterirken kadın "Bir tane koyarım sana" şeklinde saygısızca ifadeler kullandı.

Galata da balıkçıya aktivist hareket: Bir kova balığı hiç etti! 3

SOSYAL MEDYA KARIŞTI

Görüntülerin yayılmasının ardından sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü. Bir kesim kadını hayvan haklarını savunduğu için desteklerken, büyük bir kesim ise başkasının emeğine müdahale edilmesini yanlış buldu.

Galata da balıkçıya aktivist hareket: Bir kova balığı hiç etti! 4

