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Galatasaray, 17. kez Şampiyonlar Ligi gruplarında!

30.08.2023 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu’nda Molde’yi geçen Galatasaray, 17. kez gruplarda mücadele etmeye hak kazandı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu’nda Norveç ekibi Molde ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar ilk maçı deplasmanda 3-2, rövanşta da evinde 2-1 galip ayrılarak adını gruplara yazdırdı.

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Galatasaray bu sonuçla 17 kez UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele edecek. Sarı-kırmızılılar 7 kez direkt gruplardan başlarken, 10 kez de elemelerden gruplara kaldı.

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Cimbom, Şampiyonlar Ligi’nde gruplarında ilk olarak 1993-1994 sezonunda, son olarak ise 2019-2020 sezonunda yer aldı.

Aslan daha önce 1993-1994, 1994-1995, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2006-2007, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında Devler Ligi’nde oynadı.

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