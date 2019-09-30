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Galatasaray, 18 yıl sonra PSG’ye rakip

GALATASARAY HABERLERİ  | 30.09.2019 10:32 | Son Güncelleme

Galatasaray, Fransız ekibi Paris Saint Germain ile en son 13 Mart 2001’de rakip oldu. Bugüne kadar oynanan 4 resmi maçta iki takımın da 2’şer galibiyeti bulunuyor.

Galatasaray, 18 yıl sonra PSG’ye rakip

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde A Grubu ikinci maçında Galatasaray, yarın Fransız ekibi Paris Saint Germain ile evinde karşı karşıya gelecek. Bu sezonki Avrupa kupaları macerasına Club Brugge deplasmanında başlayan olan sarı-kırmızılılar, maçtan beraberlikle ayrıldı.

EN SON 2001'DE RAKİP

Galatasaray, Paris Saint Germain ile bugüne kadar resmi maçlarda 4 kez karşı karşıya geldi. İki takım ilk karşılaşmalarını UEFA Kupa Galipleri Kupası’nda 17 Ekim 1996 tarihinde İstanbul'da oynadı ve sarı-kırmızılılar mücadeleyi 4-2 kazandı. Son müsabaka ise UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 13 Mart 2001'de Fransa'da yapıldı. Bu maçtan PSG 2-0 galip ayrıldı. Galatasaray ile Paris Saint Germain arasında oynanan 4 karşılaşmada iki takım da 2 galibiyet aldı. Aslan 5 gol atarken, kalesinde 8 gol gördü.

FRANSIZLAR İLE 17 KEZ KARŞILAŞTI

Galatasaray, Fransız takımları ile bugüne kadar 17 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 6 kez sahadan galip ayrılırken, 7 kez de rakiplerine mağlup oldu. 4 karşılaşmada ise kazanan çıkmadı. Bu maçlarda Galatasaray 19 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde 28 gole engel olmadı.

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paris saint germain Galatasaray Spor Toto Süper Lig Şampiyonlar Ligi

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