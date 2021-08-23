Galatasaray 2-1 Hatayspor (Maç sonucu)

Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geldi. Türk Telekom Stadyumu'nun zemini bakımda olduğu için Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray 2-1'lik skorla kazandı.

Atakaş Hatayspor, 3. dakikada Sasa Lobjanidze'nin golüyle öne geçti. Galatasaray bu gole 30. dakikada Sofiane Feghouli ile cevap verdi.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 88. dakikada Christian Luyindama attı.

Galatasaray'ı çalıştırdığı son 10 sezonda çıktığı ilk iç saha maçlarını kaybetmeyen Terim, 9. galibiyetini aldı.

Bu sonucun ardından Galatasaray 6 puana yükselirken, Hatayspor ise 1 puanda kaldı.

Galatasaray, gelecek hafta Kasımpaşa'ya konuk olacak. Hatayspor ise sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak.

FATİH TERİM'DEN ROTASYON

Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Danimarka temsilcisi Randers ile karşılaşan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, 11'de 5 değişikliğe gitti.

Tecrübeli teknik adam, müsabakada Fernando Muslera, Sacho Boey, Christian Luyindama, Victor Nelsson, Patrick Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Sofiane Feghouli, Alexandru Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Mbaye Diagne ilk 11'ini sahaya sürdü.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde İsmail Çipe, DeAndre Yedlin, Alpaslan Öztürk, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Aytaç Kara, Barış Alper Yılmaz ve Emre Kılınç yer aldı.

Fatih Terim, Randers karşılaşmasında ilk 11'de görevlendirdiği Yedlin, Alpaslan Öztürk, Emre Kılınç, Emre Akbaba ve Mustafa Muhammed'i yedeğe çekti. Terim, bu oyuncuların yerine Boey, Nelsson, Cicaldau, Feghouli ile Diagne'yi oynattı.

HATAYSPOR'DA 3 DEĞİŞİKLİK

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, ilk haftadaki Kasımpaşa karşılaşmasının ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı.

Bordo-beyazlı ekip, Galatasaray mücadelesine Munir Mohamedi, Kamil Ahmet Çörekçi, Samuel Adekugbe, Ruben Ribeiro, Fatih Kuruçuk, Simon Falette, Saba Lobjanidze, Mehdi Boudjemaa, Mame Diouf, Emre Çolak ve Dylan Saint Louris ilk 11'i ile başladı.

Akdeniz temsilcisinin yedek kulübesinde Abdullah Yiğiter, Burak Öksüz, Eren Fansa, Burak Can Çamoğlu, Onur Ergün, Adama Traore, Muhammed Kesselly Kamara, Sadık Baş, Bülent Cevahir ve Ayoub El Kaabi yer aldı.

Ömer Erdoğan, Kasımpaşa müsabakasında ilk 11'de görevlendirdiği Onur Ergün, Kamara ve Burak Öksüz'ü yedeğe çekti. Erdoğan, Galatasaray maçında Falette, Lobjanidze ve Fatih Kuruçuk'u oynattı.

VICTOR NELSSON İLK 11'DE

Galatasaray'da yaklaşık 2 haftadır lisansı çıkarılamadığı için forma giyemeyen stoper Victor Nelsson, ilk kez bir resmi maçta sarı-kırmızılı formayı terletti.

Lisansı dün öğle saatlerinde çıkarılan Danimarkalı futbolcu, Hatayspor karşılaşmasına ilk 11'de başladı.

RADAMEL FALCAO KADROYA ALINMADI

Kolombiyalı santrfor Radamel Falcao, 21 kişilik maç kadrosuna dahil edilmedi.

Randers karşılaşmasına sonradan giren Falcao, Atakaş Hatayspor müsabakasının kadrosuna alınmadı.

TRİBÜNLERDE YAKLAŞIK 5 BİN TARAFTAR

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda müsabakayı yaklaşık 5 bin sarı-kırmızılı taraftar izledi.

Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nın zeminindeki yenileme çalışmalarından dolayı Hatayspor maçını Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynamak zorunda kaldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında stat kapasitesinin yüzde 50'si kadar taraftar alınma hakkı tanınırken, karşılaşmaya taraftarlar ilgi göstermedi.

HATAYSPOR MAÇA GOLLE BAŞLADI

Konuk ekip Atakaş Hatayspor, mücadeleye hızlı başladı. İlk dakikalarda Mame Diouf ile Galatasaray savunmasını zorlayan konuk ekip, 3. dakikada golü buldu.

Sağ kanattan gelişen atakta Emre Çolak'ın pasıyla topla buluşan Kamil Ahmet Çörekçi, yerden ceza alanı içine gönderdi. Luyindama ve Nelsson'un kontrollerini kaybedip yere düşmesi sonrası Lobjanidze, altıpas önünde topu kontrol ettikten sonra dönerek vuruşunu yaptı ve topu Fernando Muslera'nın sağından ağlarla buluşturdu.

BERKAN KUTLU, MUTLAK FIRSATI KULLANAMADI

Golden sonra Galatasaray, riskleri alarak beraberlik golü için ataklarını sıklaştırmaya başladı. 10. dakikada Diagne, Falette'ye yaptığı pres sonrası topu kazandı ve top Berkan Kutlu'ya geldi. Berkan, müsait durumdaki Mbaye Diagne'ye pasını aktaramayınca sarı kırmızılılar mutlak bir fırsattan yararlanamamış oldu.

FEGHOULI'DEN EŞİTLİK GOLÜ

Hatayspor kalesini adeta abluka altına alan Galatasaray, 30. dakikada beraberlik golünü buldu. Sol kanatta topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, ceza alanı içine girdikten sonra pasını Cicaldau'ya çıkardı. Cicaldau'nun uygun durumda yaptığı vuruşta top yan kale direğinden geri döndü. Sofiane Feghouli, dönen topu iyi takip ederek düzgün vuruşla topu ağlarla buluşturdu.

1-1'den sonra Galatasaray, ataklarını sıklaştırdı ancak karşılıklı faullerle tempo düşmeye başladı.

GALATASARAY 44'TE PENALTI BEKLEDİ

İlk yarının son bölümündeki en dikkat çeken pozisyonda Galatasaray penaltı bekledi. 44. dakikada kullanılan korner sırasında Victor Nelsson, Simon Falette'yle girdiği mücadele sonrası yerde kaldı. Galatasaray cephesi penaltı bekledi. Hakem Hüseyin Göçek, oyunu durdurarak VAR'dan görüş bekledi. Ancak, VAR'dan penaltı yönünde bir uyarı gelmeyince oyun devam etti.

GALATASARAY, ABLUKA ALTINA ALDI

Atakaş Hatayspor, ikinci yarıya iki değişiklikle başladı. Ribeiro ve Emre Çolak'ın yerine Onur Ergün ve Adama Traore oyuna dahil oldu.

Galatasaray, ikinci yarının başıyla birlikte galibiyet golü için tekrar ataklarını sıklaştırmaya başladı. Kornerler ve kanat ortalarıyla gol arayan Galatasaray, bu devredeki ilk etkili pozisyonunu 59. dakikada yakaladı. Boey'in yaptığı ortada Diagne, arka direkte gelişine vurdu ancak kaleci Munir topu iki hamlede kontrol etti.

FATİH TERİM'DEN ÜST ÜSTE MÜDAHALELER

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, oyuna ikinci müdahalesini 62. dakikada yaptı. Saint-Louis'in yerine Muhammed Kamara oyuna dahil oldu.

Galatasaray, ablukasını sürdürürken Fatih Terim oyuna ilk müdahalesini yaptı. 67. dakikada Van Aanholt, Cicaldau ve Berkan'ın yerine Ömer, Emre Akbaba ve Ryan Babel oyuna dahil oldu.

Galatasaray, gol için baskı kursa da dakikalar geçtikçe tempo düşmeye başladı. Fatih Terim, 77'de 4. değişikliğini yaptı ve Kerem Aktürkoğlu yerine Mustafa Muhammed oyuna dahil oldu. Galatasaray'da son değişiklik ise 86'da geldi ve Feghouli yerine Barış Alper Yılmaz oyuna girdi.

TAM BİTTİ DERKEN LUYINDAMA

Galatasaray, mücadelenin 1-1 bitmesine dakikalar kala galibiyet golünü buldu.

dakikada Ömer Bayram'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşa iyi yükselen Christian Luyindama vurdu ve topu filelerle buluşturdu.

Galatasaray, bu galibiyetle birlikte lige 2'de 2 ile başladı ve puanını 6'ya yükseltti.

MAÇTAN DAKİKALAR

3' dakikada konuk takım Hatayspor, öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Kamil Ahmet Çörekçi'nin ceza sahasına gönderdiği topla Lobjanidze altıpas gerisinde buluştu. Sırtı kaleye dönük olan Gürcü futbolcu, iki rakibini oyundan düşürerek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

10' dakikada orta sahada Diagne'nin baskısıyla Falette'den topu kapan Berkan Kutlu, ceza sahasına sokuldu. Fatih Kuruçuk'tan sıyrılarak ceza sahasına giren Berkan, hafif sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Genç futbolcu, şut çekmek yerine arka direkteki Diagne'ye pas atmayı tercih edince Falette araya girerek meşin yuvarlağı kaleci Munir'e kazandırdı.

13' dakikada Boey'in ceza sahası yayının sağından şutunda, kaleci Munir yatarak topun sahibi oldu.

30' dakikada Galatasaray beraberliği sağladı. Soldan ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu, pasını uygun durumdaki Cicaldau'ya aktardı. Rumen futbolcunun penaltı noktası üzerinden vuruşunda, top yan direkten oyun alanına döndü. Ceza sahası içi sağ çaprazda bulunan ve topu önünde bulan Feghouli, bekletmeden yaptığı vuruşla ağları havalandırdı: 1-1.

59' dakikada sağ tarafta topu alan Boey’in ceza sahası içi arka direğe açtığı ortada Diagne’nin gelişine vuruşunda kaleci Munir topu iki hamlede kontrol etti.

72' dakikada Lobjanidze’nin sol kanattan açtığı ortada ceza sahası içinde topu alan Diouf’ın kafa vuruşunda top kaleci Muslera’da kaldı.

88' dakikada Ömer Bayram’ın sol taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topla buluşan Luyindama’nın kafa vuruşunda top ağlara gitti. 2-1

Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor'u 2-1 yenen Galatasaray, 2'de 2 yaparak 6 puana ulaştı.



