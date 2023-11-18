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Galatasaray'a Angelino'dan kötü haber geldi! Alman devi Leipzig'den net yanıt

18.11.2023 16:10 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'da performansı eleştiri konusu olan İspanyol sol bek oyuncusu Angelino'nun takımdan ayrılacağı öne sürüldü. 6 milyon euroluk satın alma maddesi bulunan yıldız oyuncunun opsiyonunun devreye girmesine yalnızca 4 maç kaldı. Kadroda düşünülmeyen Angelino için Leipzig'den kötü haber geldi.

Angelino

Angelino

İSP İspanya
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da Angelino bilmecesi yaşanıyor. Sezon başında takıma kiralık olarak katılan ve satın alma opsiyonu bulunan Angelino'nun performansından memnun kalmayan Okan Buruk önümüzdeki maçlarda İspanyol oyuncuyu oynatmak istemiyordu. Leipzig ile bu konuda görüşen sarı-kırmızılılar istemediği bir cevap aldı.

OKAN BURUK İSTEMİYOR

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Performansından memnun kalmayan Okan Buruk, Angelino'ya kesin olarak şans vermek istemiyor. Sol bek mevkisi için devre arasında transfer yapmasına kesin olarak bakılan sarı-kırmızılıların Angelino ile yolları ayıracağı aktarılmıştı.

LEIPZIG TAVİZ VERMİYOR

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Ancak RB Leipzig yönetiminin, yapılan sözleşmeden taviz vermeyi asla düşünmediği ve Angelino'yu geri almak istemediğini Galatasaray yönetimine net olarak bildirdi. Sarı-kırmızılıların bundan sonraki maçlarda Angelino'yu oynatması beklenmiyor.

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