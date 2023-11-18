Galatasaray'a Angelino'dan kötü haber geldi! Alman devi Leipzig'den net yanıt

Galatasaray'da Angelino bilmecesi yaşanıyor. Sezon başında takıma kiralık olarak katılan ve satın alma opsiyonu bulunan Angelino'nun performansından memnun kalmayan Okan Buruk önümüzdeki maçlarda İspanyol oyuncuyu oynatmak istemiyordu. Leipzig ile bu konuda görüşen sarı-kırmızılılar istemediği bir cevap aldı.

OKAN BURUK İSTEMİYOR

Performansından memnun kalmayan Okan Buruk, Angelino'ya kesin olarak şans vermek istemiyor. Sol bek mevkisi için devre arasında transfer yapmasına kesin olarak bakılan sarı-kırmızılıların Angelino ile yolları ayıracağı aktarılmıştı.

LEIPZIG TAVİZ VERMİYOR

Ancak RB Leipzig yönetiminin, yapılan sözleşmeden taviz vermeyi asla düşünmediği ve Angelino'yu geri almak istemediğini Galatasaray yönetimine net olarak bildirdi. Sarı-kırmızılıların bundan sonraki maçlarda Angelino'yu oynatması beklenmiyor.





