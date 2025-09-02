Galatasaray'a Barış Alper Yılmaz'dan sürpriz! Başkan Dursun Özbek devreye girdi, olanlar oldu.... Kararını verdi!

Galatasaray'da transfer hareketliliği sürerken son olarak Uğurcan Çakır transferiyle kaleci problemini çözmüştü. İlkay Gündoğan ve Hakan Çalhanoğlu transferleri de gündemdeyken Sarı-Kırmızılılar'da belirsizliğini koruyan bir diğer konu olan Barış Alper Yılmaz için sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

SON TEKLİFE RET!

Suudi Arabistan temsilcisi NEOM SC'nin Barış Alper Yılmaz'a olan ilgisi sürerken Sarı-Kırmızılılar'a 40 milyon Euroluk teklifte bulunmuştu. Edinilen bilgiye göre, yıldız oyuncu NEOM'un son yaptığı bu teklifi reddetti.

BAŞKAN İKNA ETTİ

Başkan Dursun Özbek'in oyuncusu ile bir toplantı gerçekleştirdiği ve sarı-kırmızılı futbolcuyu takımda kalmaya ikna ederek transfer defteri kapattığı öğrenildi.

EYÜPSPOR MAÇIYLA DÖNÜYOR

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray forması ile boy göstermeyi kabul eden Barış Alper Yılmaz, milli aranın ardından oynanacak Eyüpspor maçında formasına kavuşacak. Öte yandan Galatasaray Kulübü, 2 milyon euro yıllık ücreti olan Barış Alper Yılmaz'a kısa bir süre içerisinde zamlı yeni sözleşme imzalatacak.