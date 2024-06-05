Galatasaray'a bedava dünya yıldızı! Fransız oyuncu Martial ikna aşamasında

Manchester United'dan ayrılan Martial'e Galatasaray talip oldu. Sözleşmesi sona eren Fransız oyuncunun durumunu soran sarı-kırmızılılar girişimlere başladı.

İKNA OLURSA GELECEK

Galatasaray'ın renklerine bağlamak istediği Martial maaş konusunda indirim yapmak zorunda. Sarı-kırmızılılar 5 milyon euro bandında bir teklifle Martial'ı ikna etmeye çalışacak.

BİRÇOK TALİBİ VAR

Sadece Galatasaray'ın değil; İspanya ve Almanya'dan da talipleri bulunan Martial'ın düşünmek için süre istediği ve şu ana kadar hiçbir ekiple görüşmediği ifade edildi.

317 MAÇTA 90 GOL

İngiliz futbolunun yıldız oyuncularıntan Martial, Manchester United formasıyla 317 maça çıktı. Bu maçlarda 90 gol atıp 47 de asist yapan Fransız forvet hafızalarda iz bıraktı.





