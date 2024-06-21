Galatasaray'a Fenerbahçe'den bir oyuncu daha gidiyor! Sarı-kırmızılı yetkililer görüşmelere başladı

Galatasaray'dan peş peşe sürpriz hamleler gelmeye devam ediyor. Batshuayi'yi kadrosuna katarak kendinden söz ettiren sarı-kırmızılılar benzer bir transfere daha imza atmak istiyor.

ATLETICO İLE GÖRÜŞTÜLER

Bu sezonu kiralık olarak Fenerbahçe'de geçiren Çağlar Söyüncü için Atletico Madrid kulübünün kapısını çalan Galatasaray yetkilileri milli oyuncuyu transfer etmek istiyor. İspanyol devinin kadrosunda düşünmediği Çağlar için menajeriyle iletişime geçildi.

TÜRKİYE'YE DÖNMEYE SICAK BAKIYOR

Çağlar Söyüncü'nün İstanbul'da mutlu olması nedeniyle olası bir teklife sıcak bakacağı öğrenildi. Fenerbahçe'nin de Çağlar'a ilgisi olduğu bilinirken, Galatasaray'ın bir adım öne geçtiği gelen haberler arasında...





