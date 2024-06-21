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Galatasaray'a Fenerbahçe'den bir oyuncu daha gidiyor! Sarı-kırmızılı yetkililer görüşmelere başladı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
21.06.2024 16:35
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Transfer çalışmalarına hız kesmeden başlayan Galatasaray'da Batshuayi'nin ardından bir Fenerbahçeli oyuncuyla daha görüşmelere başlandı. Belçikalı golcüyle 3 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar önümüzdeki günlerde bu transferi resmen açıklayacak. Batshuayi'nin ardından bir Fenerbahçeli oyuncuyla daha temas kuruldu...

Galatasaray'a Fenerbahçe'den bir oyuncu daha gidiyor! Sarı-kırmızılı yetkililer görüşmelere başladı
Çağlar Söyüncü

Çağlar Söyüncü

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Galatasaray'dan peş peşe sürpriz hamleler gelmeye devam ediyor. Batshuayi'yi kadrosuna katarak kendinden söz ettiren sarı-kırmızılılar benzer bir transfere daha imza atmak istiyor.

ATLETICO İLE GÖRÜŞTÜLER

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Bu sezonu kiralık olarak Fenerbahçe'de geçiren Çağlar Söyüncü için Atletico Madrid kulübünün kapısını çalan Galatasaray yetkilileri milli oyuncuyu transfer etmek istiyor. İspanyol devinin kadrosunda düşünmediği Çağlar için menajeriyle iletişime geçildi.

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Çağlar Söyüncü'nün İstanbul'da mutlu olması nedeniyle olası bir teklife sıcak bakacağı öğrenildi. Fenerbahçe'nin de Çağlar'a ilgisi olduğu bilinirken, Galatasaray'ın bir adım öne geçtiği gelen haberler arasında...

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Çağlar Söyüncü batshuayi fenerbahçe galatasaray
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