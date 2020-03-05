Galatasaray'a flaş transfer teklifi

İtalya Serie A takımlarından Fiorentina, Galatasaray forması giyen Marcao'nun transferi için sarı-kırmızılı kulüp ile masaya oturmaya hazırlanıyor. 24 yaşındaki Alman Pezzella'nın sezon sonunda takımdan ayrılacak olmasından dolayı, stoper bölgesine takviye yapmak isteyen Fiorentina, Galatasaray'dan Marcao'yu kadrosuna katmak istiyor ancak bu sanıldığı kadar kolay olmayacak.
Galatasaray'ın Marcao için 10 milyon euro bonservis bedeli talep etmesinin yanı sıra Brezilyalı futbolcu için Atalanta ve Udinese'nin de devrede olması Floransa temsilcisinin planlarını zorlaştırıyor. Marcao'nun transferi için Galatasaray'ın talep ettiği 10 milyon euroluk bonservis bedelini 7 milyon euro seviyesine çekmesini bekleyen Fiorentina, Brezilyalı futbolcunun transferi için ısrarcı olacak.
Marcao'yu Portekiz Ligi takımlarından Chaves'ten 4 milyon euro bonservis bedeli ile kadrosuna katan Galatasaray, bu sezon başından La Liga takımı Espanyol'dan gelen 7 milyon euroluk teklifi reddettmişti.
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