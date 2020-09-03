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Galatasaray'a Fred'den kötü haber

GALATASARAY HABERLERİ  | 03.09.2020 09:35 | Son Güncelleme

Manchester United Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in kadroda düşünmediği iddia edilen Fred, kulübünden ayrılmak istemiyor.

Galatasaray'a Fred'den kötü haber

Manchester yerel basınından Manchester Evening News’in haberine göre; Fred orta sahadaki yoğunluğa rağmen Kırmızı-Şeytanlar’dan ayrılmak istemiyor.

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Brezilyalı geçtiğimiz günlerde ise; bir Galatasaray taraftarının Instagramdan yaptığı paylaşımı beğenmişti.

(AKŞAM)

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