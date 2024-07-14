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Galatasaray'a gelen vatandaşı Batshuayi için Mertens'ten olay sözler!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
14.07.2024 16:53
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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Michy Batshuayi transferiyle taraftarını sevindirirken, Sarı-Kırmızılılar'ın yıldız ismi Mertens'ten bu transfere dair dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Galatasaray'a gelen vatandaşı Batshuayi için Mertens'ten olay sözler!
Michy Batshuayi

Michy Batshuayi

BEL Belçika
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Belçikalı yıldızı Dries Mertens, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve sarı kırmızılı takıma transfer olan vatandaşı Michy Batshuayi hakkında çarpıcı sözler sarf etti.

Sabah Gazetesi'ne konuşan Mertens, "Batshuayi ile transfer sürecinde hiç konuştun mu? Fenerbahçe'den Galatasaray'a gelmesini nasıl yorumluyorsun?" sorusu üzerine; kendisinin benzer bir karar alamayacağını vurgulayarak şu yanıtı verdi:

"BEN OLSAM YAPMAZDIM"

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"Hayır! Sadece haberleri gördüm. Kendisine mesaj attım; 'Geliyor musun?' diye sordum. Geldiği için çok mutluyum. Geçen sezon iyi iş çıkarttı ve çok fazla gol attı. Galatasaray'ın onu istediğini hissetti ve önüne çıkan şansı değerlendirdi. Galatasaray'a gelişi onun aldığı bir karar, belki benim alamayacağım bir karar. Batshuayi çok iyi bir insan, kimseyi incitmek istemedi. Futbol oynamayı seviyor. Gol atmaya her zaman için susamış biri. Bu nedenle bu kadar çok fazla gol atabiliyor."

IMMOBILE SÖZLERİ

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Tecrübeli yıldız, İtalya'da yıllarca karşılıklı oynadığı Ciro Immobile'nin Beşiktaş'a transferini ise "Beşiktaş onun gelmesi için çaba sarf etmiştir. O da bu sevgiyi hissedip gelme kararı almıştır. Benim için durum böyleydi, Icardi için de aynısı olduğunu düşünüyorum. Bazı zamanlarda kulübün seni istediğini hissedersin ve bu senin için en iyi karardır." sözleriyle değerlendirdi.

Euro 2024
''Biz daha büyük bir kulübüz''''Biz daha büyük bir kulübüz''
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son dakika batshuayi galatasaray mertens
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