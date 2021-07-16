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Galatasaray'a haber gönderdi! Fatih Terim'le çalışmak istiyor

16.07.2021 19:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray, transferde gaza bastı. Orta saha bölgesine Gedson Fernandes'i almak için yoğun mesai harcayan sarı-kırmızılıların gündemine sürpriz bir isim geldi. Daha önce Galatasaray formasını giyen ve Fatih Terim'in gözdeleri arasında yer alan Seri, Cimbom'a geri dönmek için haber gönderdi. Fildişili yıldız, alacaklarına karşılık bonservisini alabileceğini Galatasaray'a iletti ve beklemeye geçti.

Galatasaray'a haber gönderdi! Fatih Terim'le çalışmak istiyor

Transfer döneminin geride kalan diliminde Alpaslan Öztürk, Aytaç Kara ve Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna katan Galatasaray ; Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Ömer Bayram ve Arda Turan'ın sözleşmelerini ise uzattı. Yabancı oyuncu transferine yoğunlaşan Aslan, devre arasında Benfica'dan kiraladığı Gedson Fernandes için girişimlerini sürdürürken sürpriz bir teklif geldi.

HABER GÖNDERDİ

2019-2020 sezonunda 1 yıl kiralık olarak Galatasaray forması giyen Michael Seri, Aslan'a dönmek için haber gönderdi. Fildişili futbolcu, fedakarlık yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

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TERİM'LE TEKRAR ÇALIŞMAK İSTİYOR

2019-20 sezonunda Galatasaray forması giyen Jean Micheal Seri bu transfer döneminde Trabzonspor ve Adana Demirspor'un gündemine geldi. "Türkiye'de önceliğim Galatasaray" diyen Seri, sarı-kırmızılı kulübe dönmek istediğini menajerine iletti. Fatih Terim'le tekrar çalışmayı çok isteyen 29 yaşındaki Fildişili yıldız, maddi fedakarlık yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Geçen sezonu Fransız ekibi Bordeaux'ta tamamlayan Seri'nin Fulham'la 1 yıl sözleşmesi kaldı. Alacaklarına karşılık İngiliz kulübünden bonservisini almaya hazırlanan Seri, Galatasaray'ı beklemeye başladı.


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Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü
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