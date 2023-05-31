Galatasaray'a Icardi'den haber geldi! İspanyolların verdiği özel haber sarı-kırmızılı taraftarları derinden yaraladı...

Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü'nü deplasmanda mağlup ederek bitime iki hafta kala şampiyon olmayı garantiledi. Sarı kırmızılı takımın zaferi, ülkenin dört bir yanında coşkuyla kutlandı. Şampiyonluk sevincinin hemen ardından sarı-kırmızılı yönetimin önümüzdeki yıl için kolları sıvadı.

ICARDI KALACAK MI? KENDİSİ CEVAPLADI

Önümüzdeki sezon Galatasaray'da kalıp kalmayacağı ile ilgili soruya Icardi, "PSG'de kontratım var, onlarla görüşülmesi gerekiyor. Galatasaray'ı çok seviyorum ama konuşulması gereken birçok şey var." demişti.

İSPANYOLLAR YAZDI! TÜRKİYE'DEN AYRILIYOR

İspanya'nın AS gazetesi, Galatasaray'ın şampiyonluğuna büyük yer verdi. Icardi'nin takımda kalıp kalmayacağı konusunda da bilgilere veren İspanyollar şu ifadeleri kullandı:

Icardi bu şampiyonlukla yeniden dirildi. Galatasaray sayesinde Icardi futbola geri döndü. Artık saha dışında yaşanan olaylarla adı anılmayacak. Türkiye'de oynadığı maçların %91'inde gol atan Icardi, görevini yaptı ve Fenerbahçe maçı sonrası ülkeden ayrılacak. Karar vermek için Paris'e dönmek zorunda ve başkent ekibi başka takımlarla da görüşüyor. Özellikle İtalya'dan Icardi'nin talipleri ciddi anlamda artmış durumda...



