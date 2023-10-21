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Galatasaray'a Icardi'den kötü haberi Okan Buruk verdi!

21.10.2023 22:27 | Son Güncelleme:
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş derbisi sonrası Mauro Icardi'nin sakatlandığını açıkladı ve sarı-kırmızılı taraftarları endişelendirdi. Soyunma odasında Icardi'nin ağrılarının olduğunu söyleyen Okan Buruk, Arjantinli golcünün yarın MR çekileceğini ifade etti.

Galatasaray'a Icardi'den kötü haberi Okan Buruk verdi!
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray’ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Beşiktaş derbisinin ardından sarı-kırmızılı taraftarlara 3’lü çektirdi. Mücadelenin son 10 dakikasında sekerek mücadele eden Arjantinli oyuncu, karşılaşmanın son düdüğünün ardından sekerek soyunma odasına gitti.

OKAN BURUK KÖTÜ HABERİ VERDİ

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Okan Buruk, "Mauro Icardi'nin topuğunda bir ağrı vardı. Kenarda bandajı çıkardı, ağrı arttı. Soyunma odasında da ağrısı vardı. Şu anda ağrı var, net durumunu MR sonrası göreceğiz." dedi.

SEKEREK STADYUMU TERK ETTİ

DERBİLERİ BOŞ GEÇMİYOR

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Sarı-kırmızılıların Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi bu derbiyi de boş geçmedi. Mücadelenin 26. dakikasında sahneye çıkan Icardi takımını 1-0 öne geçirdi. Başarılı futbolcu 82. dakikada da penaltıdan bir gol attı.

30 yaşındaki futbolcu böylece Türkiye’de Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı 5 derbide de rakip fileleri havalandırmayı başardı. Arjantinli futbolcu bu karşılaşmalarda ise 7 kez gol sevinci yaşadı. Mauro Icardi bu gollerin 5’ini Beşiktaş’a, 2’sini de Fenerbahçe ağlarına gönderdi.

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