Galatasaray'a Icardi'den kötü haberi Okan Buruk verdi!

Galatasaray’ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Beşiktaş derbisinin ardından sarı-kırmızılı taraftarlara 3’lü çektirdi. Mücadelenin son 10 dakikasında sekerek mücadele eden Arjantinli oyuncu, karşılaşmanın son düdüğünün ardından sekerek soyunma odasına gitti.

OKAN BURUK KÖTÜ HABERİ VERDİ

Okan Buruk, "Mauro Icardi'nin topuğunda bir ağrı vardı. Kenarda bandajı çıkardı, ağrı arttı. Soyunma odasında da ağrısı vardı. Şu anda ağrı var, net durumunu MR sonrası göreceğiz." dedi.

SEKEREK STADYUMU TERK ETTİ

DERBİLERİ BOŞ GEÇMİYOR

Sarı-kırmızılıların Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi bu derbiyi de boş geçmedi. Mücadelenin 26. dakikasında sahneye çıkan Icardi takımını 1-0 öne geçirdi. Başarılı futbolcu 82. dakikada da penaltıdan bir gol attı.

30 yaşındaki futbolcu böylece Türkiye’de Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı 5 derbide de rakip fileleri havalandırmayı başardı. Arjantinli futbolcu bu karşılaşmalarda ise 7 kez gol sevinci yaşadı. Mauro Icardi bu gollerin 5’ini Beşiktaş’a, 2’sini de Fenerbahçe ağlarına gönderdi.





