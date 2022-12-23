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Galatasaray'a Icardi'yi bile gölgede bırakacak golcü geliyor! Tek sorun yıllık maaşı...

23.12.2022 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da önümüzdeki sezonun kadrosu da yavaş yavaş belirlenmeye başladı. Icardi'yi bırakmaya yanaşmayan PSG'nin bu tutumuna karşılık forvet transferi arayışlarına başlayan sarı-kırmızılılar, Barcelona'da forma şansı bulamayan Depay'ı gündemine aldı. İspanyol devinden ayrılmayı kabul eden yıldız oyuncu sarı-kırmızılılara yeşil ışık yaktı.

Galatasaray'a Icardi'yi bile gölgede bırakacak golcü geliyor! Tek sorun yıllık maaşı...
Memphis Depay

Memphis Depay

HOL Hollanda
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
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İspanyol kulübünün ocak ayında elden çıkarmak için çabaladığı Depay için Galatasaray ile görüşmelere başladı. Sarı-kırmızılılar, önümüzdeki sezon da takımda kalacak bir golcü transfer etmek istiyor. Bu bağlamda Depay ismi ön plana çıktı.

PSG, ICARDI'Yİ BIRAKMIYOR

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PSG'nin Icardi'yi tekrar kiralama teklifini reddetmesi üzerine Galatasaray yönetimi, Arjantinli oyuncunun bonservisi için kapıyı çaldı. Hem bonservisini hem de yıllık 12 milyon Euro olan maaşını karşılaması mümkün olmayan Galatasaray'da hedef değişti.

DEPAY GELMEYE SICAK BAKIYOR

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Barça'dan senelik 10 milyon Euro kazanan 28 yaşındaki forvetin, Galatasaray'dan da benzer bir ücret talep edeceği öğrenildi. Sarı-kırmızılıların bu isteğin ne kadarını karşılayabileceği ise merak konusu oldu.


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