Galatasaray'a Icardi'yi bile gölgede bırakacak golcü geliyor! Tek sorun yıllık maaşı...

İspanyol kulübünün ocak ayında elden çıkarmak için çabaladığı Depay için Galatasaray ile görüşmelere başladı. Sarı-kırmızılılar, önümüzdeki sezon da takımda kalacak bir golcü transfer etmek istiyor. Bu bağlamda Depay ismi ön plana çıktı.

PSG, ICARDI'Yİ BIRAKMIYOR

PSG'nin Icardi'yi tekrar kiralama teklifini reddetmesi üzerine Galatasaray yönetimi, Arjantinli oyuncunun bonservisi için kapıyı çaldı. Hem bonservisini hem de yıllık 12 milyon Euro olan maaşını karşılaması mümkün olmayan Galatasaray'da hedef değişti.

DEPAY GELMEYE SICAK BAKIYOR

Barça'dan senelik 10 milyon Euro kazanan 28 yaşındaki forvetin, Galatasaray'dan da benzer bir ücret talep edeceği öğrenildi. Sarı-kırmızılıların bu isteğin ne kadarını karşılayabileceği ise merak konusu oldu.



