Galatasaray'a imza atan Leroy Sane, Bayern Münih forması giyecek! Alman basınından ilginç iddia...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın resmi olarak KAP'a bildirdiği Leroy Sane için yeni bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılıların sağlık kontrollerinden geçmek için İstanbul'a gelen Leroy Sane için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Almanya basınında çıkan habere göre; Sane, Bayern Münih ile Kulüpler Dünya Kupası'nda mücadele edecek.
Sane'nin cuma günü Bayern Münih'in ABD'deki kampına katılıp antrenmanlara başlayacağı yazıldı. Bayern'in turnuvada başarılı olup, Temmuz ayında oynanacak olan eleme aşamalarına kalması halinde, Sane bu maçlarda oynamayacak.
Leroy Sane'nin Bayern Münih ile sözleşmesi resmi olarak 30 Haziran'da sona eriyor.
Leroy Sane'nin Kulüpler Dünya Kupası'nda oynayacağı maçlar belli oldu.
Auckland City - 15 Haziran
Boca Juniors - 21 Haziran
Benfica - 24 Haziran
Son 16 turu - 28-30 Haziran
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