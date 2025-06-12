SPOR

95
84
64
62
54
53
51
50
49
47
46
45
45
45
44
37
35
26
2
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'a imza atan Leroy Sane, Bayern Münih forması giyecek! Alman basınından ilginç iddia...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı 29 yaşındaki Leroy Sane'nin Bayern Münih ile Kulüpler Dünya Kupası'nda forma giyeceği açıklandı.

Galatasaray'a imza atan Leroy Sane, Bayern Münih forması giyecek! Alman basınından ilginç iddia...
Emre Şen
Leroy Sane

Leroy Sane

ALM Almanya
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Bayern Münih
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın resmi olarak KAP'a bildirdiği Leroy Sane için yeni bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılıların sağlık kontrollerinden geçmek için İstanbul'a gelen Leroy Sane için flaş bir iddia ortaya atıldı.

BAYERN FORMASI GİYECEK

GtPZV6zW0AAKNch

Almanya basınında çıkan habere göre; Sane, Bayern Münih ile Kulüpler Dünya Kupası'nda mücadele edecek.

CUMA GÜNÜ BAYERN MÜNİH KAMPINA KATILACAK

Screenshot_2

Sane'nin cuma günü Bayern Münih'in ABD'deki kampına katılıp antrenmanlara başlayacağı yazıldı. Bayern'in turnuvada başarılı olup, Temmuz ayında oynanacak olan eleme aşamalarına kalması halinde, Sane bu maçlarda oynamayacak.

SÖZLEŞMESİ 30 HAZİRAN'DA BİTİYOR

Screenshot_3

Leroy Sane'nin Bayern Münih ile sözleşmesi resmi olarak 30 Haziran'da sona eriyor.

OYNAYACAĞI MAÇLAR BELLİ OLDU

Leroy_20Sane_20Bayern_202025

Leroy Sane'nin Kulüpler Dünya Kupası'nda oynayacağı maçlar belli oldu.

Auckland City - 15 Haziran
Boca Juniors - 21 Haziran
Benfica - 24 Haziran
Son 16 turu - 28-30 Haziran

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kevin De Bruyne resmi imzayı attı!Kevin De Bruyne resmi imzayı attı!
Galatasaray'ın ilgilendiği İlkay Gündoğan İstanbul'a geldi! Heyecanlandıran fotoğraf...Galatasaray'ın ilgilendiği İlkay Gündoğan İstanbul'a geldi! Heyecanlandıran fotoğraf...
Anahtar Kelimeler:
haberler galatasaray son dakika haberleri son dakika transfer haberleri transfer haberleri Galatasaray Haberleri Son Dakika Galatasaray Haberleri Leroy Sane
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sane sevinci çok kısa sürdü! Osimhen transferinde olanlar oldu...

Sane sevinci çok kısa sürdü! Osimhen transferinde olanlar oldu...

Galatasaray transfere doymuyor! Leroy Sane'nin ardından Hakan Çalhanoğlu hamlesi

Galatasaray transfere doymuyor! Leroy Sane'nin ardından Hakan Çalhanoğlu hamlesi

Galatasaray'ın ilgilendiği İlkay Gündoğan İstanbul'a geldi! Heyecanlandıran fotoğraf...

Galatasaray'ın ilgilendiği İlkay Gündoğan İstanbul'a geldi! Heyecanlandıran fotoğraf...

"Öğretmenim" diyerek okula girdi, paltosunda gizlediği tüfekle kurşun yağdırdı

"Öğretmenim" diyerek okula girdi, paltosunda gizlediği tüfekle kurşun yağdırdı

Feci uçak kazası! Dünyanın konuştuğu görüntüler: Uçaktan sağ kurtulan kişi görüntülendi

Feci uçak kazası! Dünyanın konuştuğu görüntüler: Uçaktan sağ kurtulan kişi görüntülendi

Acun Ilıcalı ve Mourinho arasındaki gerilimi açıkladı! "Yeter artık, kuyumu kazmaya çalışıyor"

Acun Ilıcalı ve Mourinho arasındaki gerilimi açıkladı! "Yeter artık, kuyumu kazmaya çalışıyor"

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
Devamını Gör

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.