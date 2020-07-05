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Galatasaray'a Marcao müjdesi

GALATASARAY HABERLERİ  | 05.07.2020 07:43 | Son Güncelleme

Galatasaraylı futbolcu Marcao, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sakatlığını atlattığını ve Trabzonspor müsabakasında oynayabilecek durumda olduğunu söyledi.

Galatasaray'a Marcao müjdesi

Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao'dan sevindirici haber geldi. Bir süredir sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen başarılı oyuncu, iyileştiğini ve oynayabilecek seviyeye geldiğini duyurdu.

Marcao, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sahalara geri döndüğüm için çok mutluyum! Maçımıza tam olarak konsantre oldum ve hocam görev verirse takımımda ki yerimi almaya hazırım! Nazik sözleriniz ve desteğiniz için teşekkürler" ifadelerini kullandı.

(İHA)

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