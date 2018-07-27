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Galatasaray'a Mariano'dan kötü haber

GALATASARAY HABERLERİ  | 27.07.2018 10:08 | Son Güncelleme

Galatasaray’ın sağ beki Mariano’dan kötü bir haber geldi. Sarı-kırmızılı oyuncu, sakatlığı nedeniyle Süper Kupa ve ligin ilk iki haftasındaki maçlarda forma giyemeyecek.

Galatasaray'a Mariano'dan kötü haber

Geçtiğimiz sezonun istikrarlı isimlerinden Mariano, 2018-19 öncesi nazara geldi. G.Saray'ın yeni sezon öncesi kampında sakatlanan Brezilyalı futbolcunun, Akhisarspor ile oynanacak Süper Kupa maçı ile ligin ilk iki haftasında forma giyemeyeceği öğrenildi.

Sarı-kırmızılılar ligde önce deplasmanda Ankaragücü sonra da iç sahada Göztepe ile karşılaşacak.

Geçen sezon da aynı sakatlığı yaşadı

Kas içinde ödem ve kanama tespit edilen 32 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon iki kez aynı sakatlığı yaşamıştı. (FOTOMAÇ)

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