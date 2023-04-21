Galatasaray'a Mauro Icardi'den kötü haber! Karagümrük maçında...

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 23 Nisan Pazar günü VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde topla ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 17.30'da yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

ICARDI'DE ZORLANMA TESPİT EDİLDİ

Sol arka adalesinde orta düzey zorlanma tespit edilen Mauro Icardi'nin tedavisine devam edildi.

KARAGÜMRÜK MAÇINA YETİŞMESİ ZOR

Tedavisinin devam ettiği Arjantinli yıldızın Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak olan Karagümrük maçında forma giyme ihtimalinin düşük olduğu belirtildi.

