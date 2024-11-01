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Galatasaray'a müjde üstüne müjde! Tottenham teknik direktörü açıkladı

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
01.11.2024 19:01
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UEFA Avrupa Ligi'ndeki 4. maçında Galatasaray, Premier Lig ekibi Tottenham'ı konuk edecek. Kritik karşılaşma öncesi İngiliz kulübünün teknik direktörü Ange Postecoglou, sarı - kırmızılılara müjdeyi verdi. İşte detaylar...

Galatasaray'a müjde üstüne müjde! Tottenham teknik direktörü açıkladı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Tottenham'ı sahasında ağırlayacak. Mücadele öncesi Premier Lig ekibinin teknik patronu Ange Postecoglou, yıldız oyuncusunun sarı - kırmızılılara karşı forma giyemeyeceğini açıkladı.

GALATASARAY MAÇINDA YOK

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Tottenham Teknik Direktörü Ange Postecoglou, sakatlığı bulunan Van de Ven'in milli aradan sonra takıma döneceğini açıkladı. Hollandalı stoper Galatasaray mücadelesinde forma giyemeyecek.

MANCHESTER CITY KARŞISINDA SAKATLANDI

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23 yaşındaki futbolcu, Lig Kupası son 16 turunda Tottenham'ın Manchester City'i 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada, 14. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

WERNER VE ROMERO'DA YOK

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İngiliz ekibinde Arjantinli savunmacı Cristian Romero ve Timo Werner muhtemelen Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

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Anahtar Kelimeler:
Tottenham Hotspur avrupa ligi galatasaray
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