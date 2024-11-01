Galatasaray'a müjde üstüne müjde! Tottenham teknik direktörü açıkladı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Tottenham'ı sahasında ağırlayacak. Mücadele öncesi Premier Lig ekibinin teknik patronu Ange Postecoglou, yıldız oyuncusunun sarı - kırmızılılara karşı forma giyemeyeceğini açıkladı.
Tottenham Teknik Direktörü Ange Postecoglou, sakatlığı bulunan Van de Ven'in milli aradan sonra takıma döneceğini açıkladı. Hollandalı stoper Galatasaray mücadelesinde forma giyemeyecek.
23 yaşındaki futbolcu, Lig Kupası son 16 turunda Tottenham'ın Manchester City'i 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada, 14. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.
İngiliz ekibinde Arjantinli savunmacı Cristian Romero ve Timo Werner muhtemelen Galatasaray maçında forma giyemeyecek.