Galatasaray'a müjdeli haber! Bayern Münih'te beklenmedik sakatlık... 'Kırık var'

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray gruptaki ikinci maçında grubun favorisi konumunda bulunan Alman devi Bayern Münih'i sahasında konuk edecek.
Bundesliga'da çıktığı son mücadelede, Mainz'ı deplasmanda 3-1 mağlup eden Bayern Münih'te sakatlanarak oyundan çıkan Leon Goretzka için sahalardan bir süre uzak kalacağı açıklandı.
SKY Sports'da yer alan habere göre Leon Goretzka, Galatasaray'a karşı oynanacak iki Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında da forma giyemeyezken, elinde kırık şüphesi olduğu belirtildi.
Bayern Münih'te, Galatasaray karşılaşmasında Serge Gnabry, Leon Goretzka ve Dayot Upamecano kesin olarak forma giyemeyecek. Raphael Guerreiro ve Noussair Mazraoui'nin durumu ise maç saatinde belli olacak.