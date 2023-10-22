Galatasaray'a müjdeli haber! Bayern Münih'te beklenmedik sakatlık... 'Kırık var'

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray gruptaki ikinci maçında grubun favorisi konumunda bulunan Alman devi Bayern Münih'i sahasında konuk edecek.

G.SARAY'A MÜJDELİ HABER

Bundesliga'da çıktığı son mücadelede, Mainz'ı deplasmanda 3-1 mağlup eden Bayern Münih'te sakatlanarak oyundan çıkan Leon Goretzka için sahalardan bir süre uzak kalacağı açıklandı.

KIRIK ŞÜPHESİ

SKY Sports'da yer alan habere göre Leon Goretzka, Galatasaray'a karşı oynanacak iki Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında da forma giyemeyezken, elinde kırık şüphesi olduğu belirtildi.

3'ÜNCÜ SAKATLIK

Bayern Münih'te, Galatasaray karşılaşmasında Serge Gnabry, Leon Goretzka ve Dayot Upamecano kesin olarak forma giyemeyecek. Raphael Guerreiro ve Noussair Mazraoui'nin durumu ise maç saatinde belli olacak.





