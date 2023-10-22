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Galatasaray'a müjdeli haber! Bayern Münih'te beklenmedik sakatlık... 'Kırık var'

22.10.2023 19:23 | Son Güncelleme:
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Bayern Münih ile karşılaşacak olan Galatasaray'a bir müjdeli haber daha geldi. Sarı-Kırmızılılar'ın zorlu rakibinde Serge Gnabry ve Dayot Upamecano'nun ardından bir isim daha sakatlanırken temsilcimize karşı iki maçta da forma giyemeyeceği öğrenildi. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray gruptaki ikinci maçında grubun favorisi konumunda bulunan Alman devi Bayern Münih'i sahasında konuk edecek.

G.SARAY'A MÜJDELİ HABER

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Bundesliga'da çıktığı son mücadelede, Mainz'ı deplasmanda 3-1 mağlup eden Bayern Münih'te sakatlanarak oyundan çıkan Leon Goretzka için sahalardan bir süre uzak kalacağı açıklandı.

KIRIK ŞÜPHESİ

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SKY Sports'da yer alan habere göre Leon Goretzka, Galatasaray'a karşı oynanacak iki Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında da forma giyemeyezken, elinde kırık şüphesi olduğu belirtildi.

3'ÜNCÜ SAKATLIK

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Bayern Münih'te, Galatasaray karşılaşmasında Serge Gnabry, Leon Goretzka ve Dayot Upamecano kesin olarak forma giyemeyecek. Raphael Guerreiro ve Noussair Mazraoui'nin durumu ise maç saatinde belli olacak.

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