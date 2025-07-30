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Galatasaray'a Premier Lig'den dev teklif! Okan Buruk devreye girdi...

Bu sezon İngiltere Premier Lig'e yükselen Sunderland'den Sarı-Kırmızılılar'ın iki yıldızı Barış Alper Yılmaz ve Gabriel Sara için sürpriz bir hamle geldi. İşte detaylar...

Galatasaray'a Premier Lig'den dev teklif! Okan Buruk devreye girdi...
Berker İşleyen
Barış Alper Yılmaz

Barış Alper Yılmaz

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk unvanını korumak için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

SUNDERLAND’DEN İKİ YILDIZA KANCA

Galatasaray a Premier Lig den dev teklif! Okan Buruk devreye girdi... 1

Cimbom’un yıldız oyuncuları Gabriel Sara ve Barış Alper Yılmaz, İngiltere Championship ekiplerinden Sunderland’in radarına takıldı. Ancak Galatasaray yönetimi, bu ilgiye temkinli yaklaşıyor.

OKAN BURUK’TAN NET TAVIR: AYRILIK YOK

Galatasaray a Premier Lig den dev teklif! Okan Buruk devreye girdi... 2

Teknik direktör Okan Buruk, oyun planında kilit roller üstlenen Sara ve Barış Alper’in takımda kalmasını istiyor. Her iki oyuncuyu “joker” olarak nitelendiren Buruk, yalnızca çok yüksek teklifler gelirse transfere onay verebileceğini yönetime bildirdi.

60 MİLYON EURO’LUK BEKLENTİ

Galatasaray a Premier Lig den dev teklif! Okan Buruk devreye girdi... 3

Yönetim, her bir oyuncunun değerini en az 30 milyon Euro olarak belirledi. İki oyuncu için toplamda 60 milyon Euro’nun altında gelen teklifler değerlendirmeye alınmayacak.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Evet en az 60 hatta 70 bile isteyebiliriz madam istiyorlar pamuk eller cebe nasilki onlar bizden istiyor bizden artik tok saticiyi oynamaliyiz
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