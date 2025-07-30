Galatasaray'a Premier Lig'den dev teklif! Okan Buruk devreye girdi...

Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk unvanını korumak için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

SUNDERLAND’DEN İKİ YILDIZA KANCA

Cimbom’un yıldız oyuncuları Gabriel Sara ve Barış Alper Yılmaz, İngiltere Championship ekiplerinden Sunderland’in radarına takıldı. Ancak Galatasaray yönetimi, bu ilgiye temkinli yaklaşıyor.

OKAN BURUK’TAN NET TAVIR: AYRILIK YOK

Teknik direktör Okan Buruk, oyun planında kilit roller üstlenen Sara ve Barış Alper’in takımda kalmasını istiyor. Her iki oyuncuyu “joker” olarak nitelendiren Buruk, yalnızca çok yüksek teklifler gelirse transfere onay verebileceğini yönetime bildirdi.

60 MİLYON EURO’LUK BEKLENTİ

Yönetim, her bir oyuncunun değerini en az 30 milyon Euro olarak belirledi. İki oyuncu için toplamda 60 milyon Euro’nun altında gelen teklifler değerlendirmeye alınmayacak.