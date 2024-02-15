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Galatasaray'a rövanş öncesi 3 müjdeli haber! Takımın önemli isimleri oynayamayacak

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
15.02.2024 23:33 | Son Güncelleme:
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UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Sparta Prag'ı 3-2 mağlup eden Galatasaray'a 22 Şubat günü oynanacak olan karşılaşma öncesi müjdeli bir haber geldi. İşte detaylar...

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Sparta Prag'ı 3-2 mağlup etti.

3 İSİM CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

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Sarı kırmızılı takım tur için Prag'a avantajlı giderken, konuk ekipte 3 önemli ismin cezalı duruma düşmesi Galatasaray adına avantaja dönüşebilir.

RÖVANŞTA YOK

GALATASARAY---SPARTA-PRAG-(FOTOGRAFLAR)_13395 (13)

Sparta Prag'da savunmanın önemli ismi Ladislav Krejci, hücumcu Birmancevic gördükleri sarı kartlar sonucu cezalı duruma düştüler. Çift sarıdan kırmızı kart gören Rynes de rövanşta takımını yalnız bırakacak.

Sparta Prag-Galatasaray rövanş maçı 22 Şubat Perşembe saat 23.00'te oynanacak.

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