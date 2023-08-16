SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nden dev gelir! Gruplara da kalırsa, kasa dolup taşacak

Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nden dev gelir! Gruplara da kalırsa, kasa dolup taşacak

16.08.2023 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna play-off turunda oynayacağı Molde karşılaşması ile devam eden Galatasaray, 2. ön eleme ve 3. ön eleme turlarında rakiplerini elemeyi başarırken kasasını da şimdiden doldurmaya başladı. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda karşılaştığı rakibi Olimpija Ljubljana'yı 3-0'ın rövanşında 1-0 mağlup ederek play-off turuna yükselmeyi başaran temsilcimiz Galatasaray bu turda Norveç ekibi Molde ile eşleşti.

KASA DOLMAYA BAŞLADI

galatasaray-sampiyonlar-ligi

Devler Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılan ve bu turda Zalgiris'i de 2-2 ve 1-0'lık skorlarla mağlup etmeyi başaran Sarı-Kırmızılılar iki turda da mağlubiyet yüzü görmezken, bu başarısıyla kasasını da şimdiden doldurmaya başladı.

ŞU ANA KADAR 900 BİN EURO

f7e4fe2e-186e-4a94-9bf8-6de57d18967d

Galatasaray şimdiye kadar 2. ön eleme turunu geçtiği için 400 bin Euro, 3. Ön eleme turunu geçtiği için ise 500 bin Euro kazandı.

5 MİLYON EURO GARANTİ

F3l9gtXXcAAK23_

Şampiyonlar Ligi Play-Off turuna kalarak UEFA'dan 5M€ almayı garantilerken Sarı kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi gruplarına kalırsa toplamda 34M€ gelir elde edecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Okan Buruk'a sert eleştiri: Neden ısrar ediyor, anlamıyorum!Okan Buruk'a sert eleştiri: Neden ısrar ediyor, anlamıyorum!
Beşiktaş durmuyor! Şimdi de Sergio Ramos...Beşiktaş durmuyor! Şimdi de Sergio Ramos...
Okan Buruk'tan yıldız isim için ayrılık açıklaması: Premier Lig'de oynamak istiyor!Okan Buruk'tan yıldız isim için ayrılık açıklaması: Premier Lig'de oynamak istiyor!
Anahtar Kelimeler:
UEFA para son dakika galatasaray gelir şampiyonlar ligi Devler Ligi ligi iyet

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

Günün Videosu

Günlerdir parkta yaşıyorlar! Ev sahibi kirayı 5 katına çıkardı: "Sahip çıkan kimsemiz yok"
Günlerdir parkta yaşıyorlar! Ev sahibi kirayı 5 katına çıkardı: "Sahip çıkan kimsemiz yok"

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sevgilisinin sosyal medya hareketleri Excel'de...

Sevgilisinin sosyal medya hareketleri Excel'de...

Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabılarda %60'a varan indirim

Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabılarda %60'a varan indirim

Türk sevgilisi tutuklandı! 50 yıldır ilk kez cinayet işlendi

Türk sevgilisi tutuklandı! 50 yıldır ilk kez cinayet işlendi

Tren raylarında fotoğraf çektirmek istediler! Sonrası kabus...

Tren raylarında fotoğraf çektirmek istediler! Sonrası kabus...

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.