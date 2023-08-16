Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nden dev gelir! Gruplara da kalırsa, kasa dolup taşacak

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda karşılaştığı rakibi Olimpija Ljubljana'yı 3-0'ın rövanşında 1-0 mağlup ederek play-off turuna yükselmeyi başaran temsilcimiz Galatasaray bu turda Norveç ekibi Molde ile eşleşti.

KASA DOLMAYA BAŞLADI

Devler Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılan ve bu turda Zalgiris'i de 2-2 ve 1-0'lık skorlarla mağlup etmeyi başaran Sarı-Kırmızılılar iki turda da mağlubiyet yüzü görmezken, bu başarısıyla kasasını da şimdiden doldurmaya başladı.

ŞU ANA KADAR 900 BİN EURO

Galatasaray şimdiye kadar 2. ön eleme turunu geçtiği için 400 bin Euro, 3. Ön eleme turunu geçtiği için ise 500 bin Euro kazandı.

5 MİLYON EURO GARANTİ

Şampiyonlar Ligi Play-Off turuna kalarak UEFA'dan 5M€ almayı garantilerken Sarı kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi gruplarına kalırsa toplamda 34M€ gelir elde edecek.

