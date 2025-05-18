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Galatasaray'a şampiyonluk sonrası inanılmaz gelir! İşte toplam kazanılan para

Bu sezon Okan Buruk yönetiminde üst üste üçüncü şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray, bu başarısıyla birlikte büyük bir ekonomik gelir elde etmiş oldu. İşte detaylar...

Galatasaray'a şampiyonluk sonrası inanılmaz gelir! İşte toplam kazanılan para
Berker İşleyen

Bu sezon Okan Buruk yönetiminde üst üste üçüncü şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray, bu başarısıyla birlikte büyük bir ekonomik gelir elde etti.

DEVLER LİGİ'NE DİREKT KATILACAK

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Sarı-kırmızılı takım, 25. şampiyonluğunu kazanmasıyla birlikte gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GELİR ARTABİLİR

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Şampiyonlar Ligi'nden ayak bastı parası olarak 18,62 milyon euroyu kasasına koyacak olan Galatasaray, performansına bağlı olarak galibiyet başına 2,7 milyon euro, her beraberlik için ise 900 bin euro gelir elde edebilecek.

İNANILMAZ GELİR

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Sarı-kırmızılılar, lig şampiyonuna verilen 71,1 milyon TL’yi de kazandı. Ayrıca Galatasaray, geçmiş şampiyonluklar ve lig performansına dayalı birçok yan gelir de elde edecek. Bu gelirlerin toplamı yaklaşık 359 milyon TL’yi bulacak.

TOPLAMDA 1 MİLYAR 177 MİLYON TL'LİK GELİR

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Galatasaray, Süper Lig şampiyonluğuyla birlikte şu ana kadar; Şampiyonlar Ligi'nden 816 milyon TL, TFF'nin şampiyonluk priminden 71 milyon TL, performansa dayalı gelirlerden 140 milyon TL ve geçmiş şampiyonluklara verilen primlerden 148 milyon TL olmak üzere toplamda 1 milyar 177 milyon 426 bin TL (yaklaşık 51,7 milyon euro) kazandı.

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