Galatasaray'a sezonun piyangosu vurdu! Her şey bitti derken umut ışığı geldi

Son dakika haberleri: Galatasaray'ın sezon başında Werder Bremen'e satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladığı Derrick Köhn, Almanya'da istediğini bulamadı.
Werder Bremen'in Derrick Köhn'ün performansından memnun kalmadığı ve opsiyonunun kullanılmayacağını sarı-kırmızılılara bildirdiği öğrenildi. Galatasaray gelen bu haberle sarsılırken kısa süre içinde müjdeli haber geldi.
Werder Bremen'de istediğini bulamayan Derrick Köhn, Udinese'nin kıskacına takıldı. Yeni sezon için sol bekte Köhn'ü düşünen Udinese, Galatasaray'ın kapısını kısa süre içinde çalacak.
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