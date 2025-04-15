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  4. Galatasaray'a sezonun piyangosu vurdu! Her şey bitti derken umut ışığı geldi

Galatasaray'a sezonun piyangosu vurdu! Her şey bitti derken umut ışığı geldi

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
15.04.2025 20:13
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Son dakika haberleri: Galatasaray'ın yabancı kontenjanını rahatlatmak için Werder Bremen'e kiraladığı Derrick Köhn için Alman devi kararını verdi. Satın alma opsiyonunu kullanmak istemeyen Werder Bremen'den gelen haberle sarsılan Galatasaray'a müjde kısa süre içinde geldi.

Galatasaray'a sezonun piyangosu vurdu! Her şey bitti derken umut ışığı geldi

Son dakika haberleri: Galatasaray'ın sezon başında Werder Bremen'e satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladığı Derrick Köhn, Almanya'da istediğini bulamadı.

OPSİYON KULLANILMAYACAK

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Werder Bremen'in Derrick Köhn'ün performansından memnun kalmadığı ve opsiyonunun kullanılmayacağını sarı-kırmızılılara bildirdiği öğrenildi. Galatasaray gelen bu haberle sarsılırken kısa süre içinde müjdeli haber geldi.

DERRICK KOHN'E TALİP ÇIKTI

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Werder Bremen'de istediğini bulamayan Derrick Köhn, Udinese'nin kıskacına takıldı. Yeni sezon için sol bekte Köhn'ü düşünen Udinese, Galatasaray'ın kapısını kısa süre içinde çalacak.

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