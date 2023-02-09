SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'a transfer olan Zaniolo'dan alkışlanacak hareket! Depremzedeler için harekete geçti

Galatasaray'a transfer olan Zaniolo'dan alkışlanacak hareket! Depremzedeler için harekete geçti

09.02.2023 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Galatasaray'da, listenin ilk sırasında yer alan ve Roma'da kadro dışı kalan Nicolo Zaniolo transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-Kırmızılılar 23 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna dahil etti. Galatasaray ile Roma, Zaniolo transferinin bir parçası olarak; gelirleri depremde zarar görenlere bağışlanması için bir hazırlık maçı yapacak. Ayrıca Zaniolo, depremzedeler için 400 bin TL'lik bağışta bulundu.

Galatasaray'a transfer olan Zaniolo'dan alkışlanacak hareket! Depremzedeler için harekete geçti
Nicolo Zaniolo

Nicolo Zaniolo

İTA İtalya
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Bu sene şampiyonluğu kimseye kaptırmak istemeyen Galatasaray bir isimde daha mutlu sona ulaştı. Sarı-Kırmızılılar'ın kadroya katmak için büyük uğraş verdiği İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo'nun lisansını çıkarttı.

2026-2027 YILINA KADAR SÖZLEŞME

63e34c7a4e3fe0033811d6d9

Sarı-kırmızılı kulüp, İtalyan ekibi Roma'dan transfer ettiği 23 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Galatasaray Kulübü, trasferi Türkiye Futbol Federasyonuna bildirerek Zaniolo'nun lisansını da çıkardı.

DEPREMZEDELERE YARDIM

GettyImages-1242656878

Galatasaray'ın Roma'dan yeni transferi Nicolo Zaniolo, depremzedeler için 400 bin TL'lik bağışta bulundu. Galatasaray, Zaniolo transferinde Roma hazırlık maçı yapılacağı ve bu maçın tüm gelirlerinin depremzedelere bağışlanacağını açıkladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Berk Balaban deprem anlarını anlattı! ''Her yer karanlıktı, çığlıklar vardı''Berk Balaban deprem anlarını anlattı! ''Her yer karanlıktı, çığlıklar vardı''
Gökhan Zan'dan yardım çığlığı! "Yalvarıyorum sesimizi duyun, şarjım bitecek..." Gökhan Zan'dan yardım çığlığı! "Yalvarıyorum sesimizi duyun, şarjım bitecek..."
Acılı şekilde konuştu! ''Şu an perişan haldeyim''Acılı şekilde konuştu! ''Şu an perişan haldeyim''
Anahtar Kelimeler:
deprem galatasaray zaniolo transfer Şampiyon yaşında maçın da,

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den Twitter yönetimine uyarı! Elon Musk'tan açıklama

Türkiye'den Twitter yönetimine uyarı! Elon Musk'tan açıklama

Bolu Belediye Başkanı Özcan talimat verdi! Mühürlenecekler

Bolu Belediye Başkanı Özcan talimat verdi! Mühürlenecekler

''Bazı oyuncuların öldüğünü öğrendik, hiç iyi haberler gelmiyor...''

''Bazı oyuncuların öldüğünü öğrendik, hiç iyi haberler gelmiyor...''

Volkan Demirel'den Atsu açıklaması geldi!

Volkan Demirel'den Atsu açıklaması geldi!

Ahmet Eyüp Türkaslan'ın vefatı ardından detaylar ortaya çıktı!

Ahmet Eyüp Türkaslan'ın vefatı ardından detaylar ortaya çıktı!

Yeni Malatyaspor ve Hatayspor ligden çekiliyor mu? Avukatlar harekete geçti!

Yeni Malatyaspor ve Hatayspor ligden çekiliyor mu? Avukatlar harekete geçti!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.