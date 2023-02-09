Galatasaray'a transfer olan Zaniolo'dan alkışlanacak hareket! Depremzedeler için harekete geçti

Bu sene şampiyonluğu kimseye kaptırmak istemeyen Galatasaray bir isimde daha mutlu sona ulaştı. Sarı-Kırmızılılar'ın kadroya katmak için büyük uğraş verdiği İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo'nun lisansını çıkarttı.

2026-2027 YILINA KADAR SÖZLEŞME

Sarı-kırmızılı kulüp, İtalyan ekibi Roma'dan transfer ettiği 23 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Galatasaray Kulübü, trasferi Türkiye Futbol Federasyonuna bildirerek Zaniolo'nun lisansını da çıkardı.

DEPREMZEDELERE YARDIM

Galatasaray'ın Roma'dan yeni transferi Nicolo Zaniolo, depremzedeler için 400 bin TL'lik bağışta bulundu. Galatasaray, Zaniolo transferinde Roma hazırlık maçı yapılacağı ve bu maçın tüm gelirlerinin depremzedelere bağışlanacağını açıkladı.

