SPOR

95
84
64
62
54
53
51
50
49
47
46
45
45
45
44
37
35
26
2
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'a Victor Osimhen'den bayram hediyesi! Suudi Arabistan ekibinin telefonlarını bile açmıyor...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın bonservisiyle kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği Victor Osimhen konusunda dün gece yarısı flaş gelişmeler yaşandı. Sarı-kırmızılılar, Osimhen için yaptığı teklifi arttırarak revize etti.

Galatasaray'a Victor Osimhen'den bayram hediyesi! Suudi Arabistan ekibinin telefonlarını bile açmıyor...
Emre Şen
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın bonservisiyle kadrosuna katmak istediği Victor Osimhen için önemli gelişmeler yaşanıyor. Suudi Arabistan'ı her zaman ikinci planda tutan ve Galatasaray'ın teklifinin Suudi Arabistan'a yaklaşması durumunda Türkiye'de kalacağını söyleyen Osimhen için sürpriz bir gelişme yaşandı.

GALATASARAY TEKLİF ARTTIRDI

19d69b81b1b749e5879dd9f8da8cbbd9

Daha önce Osimhen'e 15 milyon Euro maaş öneren Galatasaray, Suudi Arabistan'a yetişebilmek için Osimhen'e önerdiği maaş teklifini bonuslar hariç 21 milyon Euro'ya çıkardı.

"OSIMHEN TELEFONLARI AÇMIYOR"

281124_20Victor_20Osimhen_20of_20Galatasaray_20celebrates_20victory_201920

Bu gelişmenin ardından Suudi Arabistan basınında çıkan haberde, "Victor Osimhen, Al Hilal cephesinden gelen telefonları açmıyor." manşetleri atıldı. Osimhen'in öncelik olarak Galatasaray'ı seçtiği ve Suudi Arabistan'dan maaş teklifi artmaması durumunda Galatasaray'a imza atacağı aktarıldı.

AL HİLAL 40 MİLYON EURO ÖNERDİ

Screenshot_1

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in Osimhen'e 40 milyon Euro önerdiği bilinirken, Osimhen'in 45 milyon Euro istediği öğrenilmişti. Suudi ekibi, maaşı 45 milyon Euro seviyelerine çıkarmaması durumunda Osimhen Galatasaray'a imza atacak.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
21 yaşındaydı! Hastanede hayatını kaybetti...21 yaşındaydı! Hastanede hayatını kaybetti...
PSG'den Fenerbahçe'ye üç oyuncu birden!PSG'den Fenerbahçe'ye üç oyuncu birden!
Anahtar Kelimeler:
galatasaray son dakika transfer haberleri transfer haberleri Victor Osimhen Osimhen Galatasaray Haberleri Son Dakika Galatasaray Haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti MYK'da gündeme geldi: "Rakamların üzerinden yeniden geçelim"

AK Parti MYK'da gündeme geldi: "Rakamların üzerinden yeniden geçelim"

Can pazarı yaşandı, kahreden haber geldi: Ölü sayısı yükseldi

Can pazarı yaşandı, kahreden haber geldi: Ölü sayısı yükseldi

Galatasaray'a Victor Osimhen'den bayram hediyesi! Suudi Arabistan ekibinin telefonlarını bile açmıyor...

Galatasaray'a Victor Osimhen'den bayram hediyesi! Suudi Arabistan ekibinin telefonlarını bile açmıyor...

Fenerbahçe'den ayrılan Allan Saint-Maximin, Galatasaray'ın kapısında!

Fenerbahçe'den ayrılan Allan Saint-Maximin, Galatasaray'ın kapısında!

Tarihlerinde bir ilk! Dünya Kupası bileti aldılar

Tarihlerinde bir ilk! Dünya Kupası bileti aldılar

PSG'den Fenerbahçe'ye üç oyuncu birden!

PSG'den Fenerbahçe'ye üç oyuncu birden!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
Devamını Gör

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.