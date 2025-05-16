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Galatasaray'a Victor Osimhen'den kötü haber geldi! İtalyanlar yeni adresini duyurdu

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da gözler transfer dönemine çevrilmiş durumda. Victor Osimhen'in kalıp kalmayacağı henüz belli değilken, İtalyan basınından gelen haber sarı-kırmızılı taraftarların moralini bir hayli bozdu. İşte son dakika gelişmesi...

Galatasaray'a Victor Osimhen'den kötü haber geldi! İtalyanlar yeni adresini duyurdu
Emre Şen
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da gündem Victor Osimhen... Yönetimin takımda tutmak için elinden geleni yapacağı Nijeryalı golcü için İtalyan basınından ilginç bir iddia ortaya atıldı.

EN YÜKSEK TEKLİF JUVENTUS'TAN

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Şu ana kadar en yüksek teklifi veren kulüp Juventus olarak öne çıkıyor. İtalyan basınında çıkan haberde; Avrupa'da hem Osimhen'e hem de Napoli'ye en yüksek teklifi yapan kulüp Juventus. Osimhen'in de Juventus ile her konuda anlaştığı öğrenilirken, Napoli'nin ikna olmaması transferi durduruyor.

EZELİ RAKİBİNE VERMEK İSTEMİYOR

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İtalya'da ezeli rakibi olan Juventus'a en iyi oyuncusunu satmak istemeyen Napoli, Juventus'un teklifini bekletiyor. Osimhen ile her konuda anlaşma sağlayan Juventus, Napoli'yi ikna edemiyor. Serbest kalma bedelini çok bulan Juventus, 60 milyon Euro gibi bir rakamı Napoli'ye önerip geri çekildi.

ARABİSTAN'DAN 45 MİLYON EURO MASADA

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Suudi Arabistan'dan da teklif alan Osimhen, yıllık 45 milyon Euro'yu bulan bir teklif aldı. Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen Osimhen'in ilk seçeneği Juventus'a imza atmak. Napoli'nin satmaması durumunda; Galatasaray, Manchester United ve Chelsea resmi teklifi yapacak.

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