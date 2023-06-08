Galatasaray, Aboubakar'ı istemiş! İşte Okan Buruk'un Aboubakar transferine verdiği cevap...

Ligimizin en iyi forvetleri arasında gösterilen ve attığı gollerle taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplayan Aboubakar için ortaya flaş bir iddia atıldı.

SEFEROVIC GİDİNCE ABOUBAKAR GÜNDEME GELDİ

Galatasaray, devre arasında Seferovic'i takımdan gönderdikten sonra Aboubakar'ı gündemine aldı. Icardi'nin sakatlanma ihtimaline karşı böyle bir hamle yapmayı düşünen sarı-kırmızılılar Aboubakar'ın menajeriyle görüştü.

OKAN BURUK VETO ETTİ

Okan Buruk'un, Gomis'in kadroda olmasından dolayı Aboubakar transferini veto ettiği ortaya çıktı. Aboubakar'ın menajeri Pini Zahavi, 20 gün Galatasaray'ın karar vermesini bekledikten sonra olumsuz karar verilince oyuncusunu Beşiktaş'a götürdü.

(Milliyet)



