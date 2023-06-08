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Galatasaray, Aboubakar'ı istemiş! İşte Okan Buruk'un Aboubakar transferine verdiği cevap...

08.06.2023 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta ligin ikinci yarısında harikalar yaratan Aboubakar'ın transferinin arka planı ortaya çıktı. Siyah-beyazlı kulübe gitmeden önce Galatasaray'a gitmek üzere olan Kamerunlu oyuncu Okan Buruk tarafından veto edildiği ortaya çıktı.

Galatasaray, Aboubakar'ı istemiş! İşte Okan Buruk'un Aboubakar transferine verdiği cevap...
Vincent Aboubakar

Vincent Aboubakar

KMR Kamerun
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Ligimizin en iyi forvetleri arasında gösterilen ve attığı gollerle taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplayan Aboubakar için ortaya flaş bir iddia atıldı.

SEFEROVIC GİDİNCE ABOUBAKAR GÜNDEME GELDİ

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Galatasaray, devre arasında Seferovic'i takımdan gönderdikten sonra Aboubakar'ı gündemine aldı. Icardi'nin sakatlanma ihtimaline karşı böyle bir hamle yapmayı düşünen sarı-kırmızılılar Aboubakar'ın menajeriyle görüştü.

OKAN BURUK VETO ETTİ

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Okan Buruk'un, Gomis'in kadroda olmasından dolayı Aboubakar transferini veto ettiği ortaya çıktı. Aboubakar'ın menajeri Pini Zahavi, 20 gün Galatasaray'ın karar vermesini bekledikten sonra olumsuz karar verilince oyuncusunu Beşiktaş'a götürdü.

(Milliyet)


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