Galatasaray açıkladı! O kişilere suç duyurusunda bulunulacak

Galatasaray resmi hesabından yaptığı açıklamayla, sporcu sözleşmeleriyle ilgili yanlış yönlendirme yapan kişiler hakkında suç duyurusu yapılacağını duyurdu.
Galatasaray'ın açıklaması şöyle:
"Galatasaray Sportif A.Ş.'nin taraf olduğu sporcu sözleşmeleriyle alakalı kamuoyunu yanlış yönlendirenler hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Galatasaray Spor Kulübü"
Galatasaray Sportif A.Ş.'nin taraf olduğu sporcu sözleşmeleriyle alakalı kamuoyunu yanlış yönlendirenler hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır.— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 25, 2024
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Galatasaray Spor Kulübü pic.twitter.com/UtGUyzXQ9Y