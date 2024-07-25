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Galatasaray açıkladı! O kişilere suç duyurusunda bulunulacak

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
25.07.2024 23:32
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Galatasaray resmi kanallardan yaptığı açıklamayla, sporcu sözleşmeleriyle ilgili yanlış yönlendirme yapan kişiler hakkında suç duyurusu yapılacağını duyurdu.

Galatasaray açıkladı! O kişilere suç duyurusunda bulunulacak

Galatasaray resmi hesabından yaptığı açıklamayla, sporcu sözleşmeleriyle ilgili yanlış yönlendirme yapan kişiler hakkında suç duyurusu yapılacağını duyurdu.

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Galatasaray'ın açıklaması şöyle:

"Galatasaray Sportif A.Ş.'nin taraf olduğu sporcu sözleşmeleriyle alakalı kamuoyunu yanlış yönlendirenler hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Galatasaray Spor Kulübü"

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son dakika galatasaray
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