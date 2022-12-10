GALATASARAY ADANA DEMİRSPOR MAÇI CANLI İZLE! Galatasaray Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray ile Adana Demirspor bugün (10 Aralık 2022 Cumartesi) karşı karşıya gelecek. Galatasaray Adana Demirspor maçı canlı izle ekranı arama motorlarında sorgulanmaya devam ediliyor. Peki, Galatasaray Adana Demirspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Adana Demirspor maçı bugün saat 22:00'de başlayacak.

GALATASARAY ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Adana Demirspor maçı A Spor'da canlı olarak ekrana gelecek.

GALATASARAY ADANA DEMİRSPOR MAÇI CANLI TAKİP

Galatasaray'ın kamp kadrosu şu şekilde:

Leo Dubois, Patrick Van Aanholt, Mathias Ross, Fredrik Midtsjo, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Atakan Ordu, Emre Taşdemir, Bafetimbi Gomis, Milot Rashica, Yusuf Demir, Okan Kocuk, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakçı, Beknaz Almazbekov, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Caner Doğan, Baran Aksaka, Juan Mata, Hamza Akman, Efe Akman, Kazımcan Karataş, Metehan Baltacı, Sacha Boey, Enes Emre Büyük.

