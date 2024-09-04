Galatasaray Adrien Rabiot transferi için teklifini artırdı! Sarı-Kırmızılılar'a bir dünya yıldızı daha...

Osimhen transferiyle ses getiren Galatasaray temaslarına devam ederken, Sarı-Kırmızılılar'ın uzun süredir gündemde yer alan Adrien Rabiot için yeni gelişmeler yaşanıyor.

TEKLİFİ YÜKSELTTİLER

A Spor'un haberine göre Galatasaray, Fransız yıldıza yaptığı teklifi yükseltirken, 8.5 milyon euro maaş teklifinde bulundu. Sarı-kırmızılılar ayrıca 29 yaşındaki futbolcuya 3 taksitle 5 milyon euro imza parası teklif etti.

Galatasaray, bu teklifinin ardından Rabiot'tan cevap beklemeye geçti.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Bonservisi elinde olan Rabiot'un güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösteriliyor. 2019-2024 yılları arasında Juventus'ta forma giyen yıldız futbolcu, İtalyan ekibinde çıktığı 212 maçta 22 gol attı ve 15 asist yaptı.