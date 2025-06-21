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Galatasaray Ajax'ın milli stoperi Ahmetcan Kaplan'a kanca attı!

Son şampiyon Galatasaray, Ahmetcan Kaplan için Hollanda’nın köklü kulüplerinden Ajax ile ilk bağlantıyı kurdu. Mili oyuncunun da Türkiye’ye geri dönmeye sıcak olduğu öğrenildi.

Galatasaray Ajax'ın milli stoperi Ahmetcan Kaplan'a kanca attı!
Burak Kavuncu
Ahmetcan Kaplan

Ahmetcan Kaplan

TR Türkiye
Yaş: 22 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Ajax
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Yeni sezon kadro planlaması yapan Galatasaray, genç ve potansiyelli bir ismi radarına aldı. Sarı-kırmızılılar, Ajax'ta forma giyen eski Trabzonspor’lu milli stoper Ahmetcan Kaplan'ın transfer şartlarını öğrenmek için harekete geçti. Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre sarı-kırmızılı kulüp, Ajax’ta top koşturan 22 yaşındaki Ümit Millî stoper Ahmetcan Kaplan’ın şartlarını sordu. Genç savunmacı, sarı kırmızılı formayı giymeye sıcak baktığını iletti.

GALATASARAY TEKLİF YAPACAK!

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Galatasaray’ın Ajax tarafına önereceği teklifin 5.5-6 milyon euro olduğu ve bunun üzerine çıkmayı istemediği öğrenilirken, Hollanda ekibi teklifin biraz daha yükseltilmesini talep ediyor.

TRABZONSPOR’DAN 9.5 MİLYON EURO’YA GİTTİ

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2022 yazında Trabzonspor’dan Ajax’a 9,5 milyon euro karşılığında transfer olan 1,89’luk oyuncunun mevcut sözleşmesi ise Haziran 2027’de sona eriyor.

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