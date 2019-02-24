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Galatasaray - Akhisarspor maçında skandal yorum!

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 24.02.2019 20:00 | Son Güncelleme

Galatasaray - Akhisarspor maçını yayıncı kuruluş BeIN SPORTS'ta yorumlayan Altan Aksoy, Mitroglou'nun kaçırdığı gol sonrası "Maalesef olmadı mı olmuyor" ifadesini kullandı. Bu yorumu sonrası Altan Aksoy ve BeIN SPORTS'a sosyal medyadan tepki yağdı.

Galatasaray - Akhisarspor maçında skandal yorum!

MYNET.COM | Galatasaray - Akhisarspor maçında Altan Aksoy'dan skandal yorum... Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Galatasaray - Akhisarspor maçını yayıncı kuruluş BeIN SPORTS'ta yorumlayan Altan Aksoy'a sosyal medyadan eleştiri yağdı.

Altan

Aksoy, maçın 23. dakikasında Kostas Mitroglou'nun karşı karşıya pozisyonda kaçırdığı gol sonrası "Müthiş bir pas, harika bir servis ama maalesef olmadı mı olmuyor" ifadesini kullandı.

Bu yorumu sonrası hem Altan Aksoy'a hem de BeIN SPORTS'a sosyal medyadan tepki yağdı. Altan Aksoy 2005-2006 sezonunda Galatasaray forması giymişti.

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray Akhisarspor Altan Aksoy Bein Sports

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