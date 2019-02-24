Galatasaray - Akhisarspor maçında skandal yorum!

MYNET.COM | Galatasaray - Akhisarspor maçında Altan Aksoy'dan skandal yorum... Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Galatasaray - Akhisarspor maçını yayıncı kuruluş BeIN SPORTS'ta yorumlayan Altan Aksoy'a sosyal medyadan eleştiri yağdı.
Aksoy, maçın 23. dakikasında Kostas Mitroglou'nun karşı karşıya pozisyonda kaçırdığı gol sonrası "Müthiş bir pas, harika bir servis ama maalesef olmadı mı olmuyor" ifadesini kullandı.
Bu yorumu sonrası hem Altan Aksoy'a hem de BeIN SPORTS'a sosyal medyadan tepki yağdı. Altan Aksoy 2005-2006 sezonunda Galatasaray forması giymişti.
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