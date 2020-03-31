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Galatasaray, Albayrak ailesinin taburcu olduğunu açıkladı

GALATASARAY HABERLERİ  | 31.03.2020 17:55 | Son Güncelleme

Galatasaray Kulübü, 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'ın yanı sıra eşi Şükran Albayrak'ın da taburcu edildiğini duyurdu. Albayrak ailesinin kalan tedavi süreci evlerinden devam edilerek yapılacak.

Galatasaray, Albayrak ailesinin taburcu olduğunu açıkladı

Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak'tan gelen güzel haber yüzleri güldürdü . Geçtiğimiz günlerde Fatih Terim'in taburcu olmasından sonra bir güzel haber de Albayrak'tan geldi. Albayrak, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamayla haberi paylaştı.

İŞTE O PAYLAŞIM

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GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

bunuko

18 Mart tarihinde Koronavirüs teşhisiyle hastanede tedavi altına alınan İkinci Başkanımız Sn. Abdurrahim Albayrak ve değerli eşi Sn. Şükran Albayrak’ın son tetkiklerinin ardından hastaneden taburcu edilmelerine karar verilmiştir.Albayrak Ailesi’nin tedavilerinin kalan kısmı evlerinde devam edecektir.Kendilerine bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bu hastalıkla mücadele eden tüm hastalara da acil şifalar diliyoruz.

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