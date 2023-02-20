Galatasaray Alexis Sanchez transferinde pes etmiyor! Teklif edilen rakam ortaya çıktı

Galatasaray'ın uzun uğraşlara rağmen alamadığı Alexis Sanhcez için transfer detayları ortaya çıktı. O dönem bu transferle uğraşan Arda Turan'ın da yaptığı açıklamalarda sona kadar gelindiği bilinen sarı-kırmızılılar yıldız oyuncuyu Marsilya'ya kaptırmıştı.

"ALEXIS BİZİ SEÇTİ"

Marsilya Sportif Direktörü Javier Ribalta, Alexis Sanchez transferiyle ilgili son detayları paylaştı. Ribalta, "Alexis Galatasaray forması giymek üzereydi. Hatta yıllık 4 milyon Euro'luk bir teklif yaptılar. Bizim teklifimizden fazla olmasına rağmen Alexis bizi seçti" dedi.

GALATASARAY PES ETMİYOR

Sözleşmesi bu sene sonunda bitecek Alexis Sanchez'in durumunu yakından takip eden sarı-kırmızılı yetkililer, yıldız oyuncunun menajerine 4 milyon Euro'luk teklifin hala geçerli olduğunu söyledi ve beklemeye geçti. Alexis bu sezon Marsilya formasıyla 28 maçta 13 gol atıp 1 de asist katkısı yaptı.

