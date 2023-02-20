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Galatasaray Alexis Sanchez transferinde pes etmiyor! Teklif edilen rakam ortaya çıktı

20.02.2023 08:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın sezon başında çok istediği fakat Marsilya'ya imza atan Alexis Sanchez ile ilgili detaylar ortaya çıktı. Yaz transfer döneminde sarı-kırmızılıların çok istediği oyuncuların başında gelen Alexis, tercihini Fransa'da yana kullanıp Cengiz Ünder'in takımı olan Marsilya'ya imza atmıştı.

Galatasaray Alexis Sanchez transferinde pes etmiyor! Teklif edilen rakam ortaya çıktı
Alexis Sanchez

Alexis Sanchez

ŞLİ Şili
Yaş: 35 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Marsilya
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Galatasaray'ın uzun uğraşlara rağmen alamadığı Alexis Sanhcez için transfer detayları ortaya çıktı. O dönem bu transferle uğraşan Arda Turan'ın da yaptığı açıklamalarda sona kadar gelindiği bilinen sarı-kırmızılılar yıldız oyuncuyu Marsilya'ya kaptırmıştı.

"ALEXIS BİZİ SEÇTİ"

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Marsilya Sportif Direktörü Javier Ribalta, Alexis Sanchez transferiyle ilgili son detayları paylaştı. Ribalta, "Alexis Galatasaray forması giymek üzereydi. Hatta yıllık 4 milyon Euro'luk bir teklif yaptılar. Bizim teklifimizden fazla olmasına rağmen Alexis bizi seçti" dedi.

GALATASARAY PES ETMİYOR

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Sözleşmesi bu sene sonunda bitecek Alexis Sanchez'in durumunu yakından takip eden sarı-kırmızılı yetkililer, yıldız oyuncunun menajerine 4 milyon Euro'luk teklifin hala geçerli olduğunu söyledi ve beklemeye geçti. Alexis bu sezon Marsilya formasıyla 28 maçta 13 gol atıp 1 de asist katkısı yaptı.

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