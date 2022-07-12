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Galatasaray antrenmanında garip anlar! Sosyal medyada tepki yağıyor... ''Takımdan kovun''

12.07.2022 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında kamp yapan Galatasaray, hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar yeni sezona hazırlanırken televizyonlara yansıyan görüntü taraftarları çileden çıkardı. Sabah saatlerinde top saklama antrenmanı yapan Galatasaray'da Aytaç Kara ve Ömer Bayram'ın görüntüsü izleyenleri şaşkına çevirdi. İşte detaylar...

Galatasaray antrenmanında garip anlar! Sosyal medyada tepki yağıyor... ''Takımdan kovun''
Ömer Bayram

Ömer Bayram

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da antrenmanlar devam ediyor. Yeni sezona iyi bir giriş yapmak isteyen sarı-kırmızılılarda Okan Buruk'un tek hedefi şampiyonluk. Yeni transferlerin de takıma katılmasıyla birlikte antrenmanları sıklaştıran tecrübeli çalıştırıcı oyuncularını hazır görmek istiyor. Bugün yapılan antrenmanda ise yaşanan olay sosyal medyada gündem oldu.

AYTAÇ KARA VE ÖMER BAYRAM GÜNDEM OLDU

Sabah saatlerinde top saklama antrenmanı yapan Galatasaray'da Ömer Bayram ve Aytaç Kara'nın disiplinsiz tavırları gündem oldu. Birbirlerinden topu kapmak için hiç mücadele etmeye ikilinin halleri Galatasaray taraftarından büyük eleştiri aldı. Bazı taraftarlar bu iki için ''Takımdan kovulmalı'' yorumunda bulundu.

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Ömer Bayram Kerem Aktürkoğlu Patrick van Aanholt futbol antrenman galatasaray
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