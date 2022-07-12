Galatasaray antrenmanında garip anlar! Sosyal medyada tepki yağıyor... ''Takımdan kovun''

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da antrenmanlar devam ediyor. Yeni sezona iyi bir giriş yapmak isteyen sarı-kırmızılılarda Okan Buruk'un tek hedefi şampiyonluk. Yeni transferlerin de takıma katılmasıyla birlikte antrenmanları sıklaştıran tecrübeli çalıştırıcı oyuncularını hazır görmek istiyor. Bugün yapılan antrenmanda ise yaşanan olay sosyal medyada gündem oldu.

AYTAÇ KARA VE ÖMER BAYRAM GÜNDEM OLDU

Sabah saatlerinde top saklama antrenmanı yapan Galatasaray'da Ömer Bayram ve Aytaç Kara'nın disiplinsiz tavırları gündem oldu. Birbirlerinden topu kapmak için hiç mücadele etmeye ikilinin halleri Galatasaray taraftarından büyük eleştiri aldı. Bazı taraftarlar bu iki için ''Takımdan kovulmalı'' yorumunda bulundu.



