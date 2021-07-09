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Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna kattığını açıkladı

09.07.2021 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, Ankara Keçiörengücü'nden Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna kattığını açıkladı

Galatasaray, Keçiörengücü’nün 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu Barış Alper Yılmaz ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

ANLAŞMA ŞARTLARI

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Barış Alper Yılmaz'ın transferi karşılığında Başkent ekibine 1.5 milyon euro bonservis bedeli ödenecek. Bunun yanında sarı kırmızılılar genç bir futbolcuyu da Keçiörengücü'ne verecek.

"5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI"

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Galatasaray'ın resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Barış Alper Yılmaz ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Barış Alper Yılmaz’a kulübümüze hoş geldin diyor, Galatasaray forması altında kendisine başarılı bir kariyer diliyoruz" denildi.

"GALATASARAY HER FUTBOLCUNUN HAYALİDİR"

Barış Alper Yılmaz, “Öncelikle Galatasaray Spor Kulübü'nün bir parçası olduğum için çok heyecanlıyım ve çok mutluyum. Burada olmamı sağlayan başta Sayın Fatih Terim hocam, başkanımız Burak Elmas, kulüp yöneticilerimiz ve taraftarlarımıza çok teşekkür ederim. Galatasaray her futbolcunun hayalidir. Ben de bu hayalimi gerçekleştireceğim için çok mutluyum. Taraftarlarımızın önünde şanlı formayı giyeceğim için sabırsızlanıyorum, çok heyecanlıyım. Gerçekten çok büyük bir camiaya geldiğimin farkındayım. İnşallah hayırlısı olur benim için.” açıklamasını yaptı.

"BARIŞ'TA POTANSİYELİ GÖRDÜK"

Sarı-Kırmızılı taraftarların performansını büyük merakla beklediği genç yetenek için hocası İlker Püren, kısa br süre önce açıklamalarda bulunmuştu. Keçiören'in teknik patronu İlker Püren, "Barış'la 1 yıl çalıştık. Ona 28 maçta ilk 11’de forma verdim. Geçen sezon başında kulüp yetkilileri bize oyuncuyu teslim etti. 'Bir bakalım, olmazsa kiralık veririz' denildi. Oyuncudaki potansiyeli görünce faydalandık" ifadelerini kullanmıştı.

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"BU TARZ BİR YABANCI OYUNCU YOK"

Barış Yılmaz tarzında bir Türk oyuncu olmadığını ileri süren Püren, "Hatta bu tarzda bir yabancı da yok. Fransız yıldız Thierry Henry'den daha iyi. Güçlü, hızlı, teknik, dar ve uzun alanda etkili. Saha bitti dediğiniz anda Barış için bitmemiştir ve saha Barış için yeni başlamıştır" diye konuşmuştu.


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